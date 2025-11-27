Huelva cierra un año turístico histórico con 1,67 millones de visitantes y prepara un plan de acción para 2026 con 1,6 millones de inversión

La Agencia Destino Huelva celebró hoy su Asamblea Anual en la sede de la Diputación Provincial, presentando un balance récord del turismo en 2025, el Plan de Acción para 2026 y el presupuesto de la entidad, que asciende a 1.615.020,24 euros, financiados íntegramente por la Diputación de Huelva.

El presidente de la Diputación, David Toscano, destacó el valor económico y social del turismo y subrayó la singularidad del patrimonio natural y cultural de la provincia, desde Doñana a la Sierra, las marismas y la costa. Toscano resaltó la importancia del trabajo conjunto entre sector público y privado y aseguró que la Diputación seguirá apoyando al sector para consolidar a Huelva como un destino cada vez más competitivo.

Por su parte, la presidenta de la Agencia Destino Huelva, Ana Delgado, explicó las líneas estratégicas del Plan de Acción 2026. Entre ellas, la segmentación de productos turísticos, la transformación digital con la futura plataforma de turismo inteligente, la mejora de la web oficial con chatbot turístico, y un fuerte impulso a la promoción internacional y al marketing digital. Delgado subrayó que se triplicará la inversión en acciones de comunicación online para reforzar la presencia de Huelva en redes sociales y en los principales mercados europeos.

El balance de 2025 confirma el éxito de la estrategia provincial. Huelva recibió 1,67 millones de turistas, registró más de 4 millones de pernoctaciones y alcanzó un crecimiento del 7,4% en la Tarifa Media Diaria (ADR), consolidando su posicionamiento tanto en volumen como en valor. Durante el año, la Agencia participó en 23 ferias nacionales e internacionales y mantuvo más de 1.500 reuniones con operadores turísticos, reforzando alianzas con Reino Unido, Portugal, Suiza y España.

El Plan de Acción 2026 incluye más de 100 actuaciones destinadas a diversificar la oferta turística, reforzar la competitividad del destino, consolidar mercados internacionales y fomentar la sostenibilidad, asegurando que Huelva continúe su trayectoria como referente turístico de Andalucía.