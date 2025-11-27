Diputación y Manos Unidas impulsan un proyecto en Honduras para garantizar la seguridad alimentaria de 400 familias

La Diputación de Huelva, en colaboración con Manos Unidas, está llevando a cabo un proyecto para fortalecer los medios de vida, los ingresos y la resiliencia climática de unas 400 familias en los municipios de Copán Ruinas, Santa Rita y Cabañas, en el occidente de Honduras. La iniciativa, denominada “Fortalecimiento de los medios de vida sostenible de familias urbanas y rurales en tres municipios de Copán a través de la promoción de la seguridad alimentaria, la autonomía económica y la adaptación al cambio climático”, busca mejorar las condiciones de vida de estas comunidades mediante un enfoque integral.

El vicepresidente de la Diputación, José Manuel Zamora, ha recordado que la institución aporta 20.000 euros a este proyecto, que da continuidad a una intervención previa de dos años que benefició a 320 familias. En esta nueva fase, se incorporarán 60 familias más y se trabajará en tres ejes fundamentales: emprendimiento, producción agroecológica y resiliencia climática. “Este proyecto promueve la sostenibilidad y la gestión integral de riesgos climáticos en los tres municipios de intervención”, ha señalado Zamora.

Los técnicos de Cooperación de Manos Unidas, Marta García y Francisco Llorente, quienes visitaron recientemente Honduras para evaluar la ejecución del proyecto, junto con la presidenta de la asociación en Huelva, Charo Montero, destacaron la importancia del apoyo de la Diputación y animaron a la ciudadanía a colaborar como voluntarios o socios de la asociación.

En materia de emprendimiento, el proyecto fortalecerá a 100 familias (50 nuevas y 50 de la fase anterior) en actividades de comercio agrícola y no agrícola, mediante innovación tecnológica, asociatividad y comercialización conjunta, con el objetivo de incrementar sus ingresos.

En el ámbito de la producción agroecológica, se dará continuidad a 180 familias agricultoras y se incorporarán 130 nuevas. Se promoverán tecnologías agrícolas sostenibles, biofermentos, agrotransformación, motocultores y diversificación mediante la apicultura, priorizando la asociatividad y el acceso a mercados.

Finalmente, en cuanto a resiliencia climática, se capacitará a 150 familias en el uso de información climática mediante la metodología PICSA, se fortalecerá la Red Intermunicipal de Monitoreo Climático Local y se implementarán nuevas estructuras de captación de agua, incluyendo unidades de monitoreo vinculadas a comités de emergencia.

Con este proyecto, la Diputación de Huelva y Manos Unidas buscan no solo garantizar la seguridad alimentaria de estas familias hondureñas, sino también fomentar su autonomía económica y su capacidad de adaptación frente a los efectos del cambio climático, reforzando así la sostenibilidad de los medios de vida en la región.