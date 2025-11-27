El Memorial MotoRocío 2025 reunirá en El Rocío a cientos de motoristas para honrar a las víctimas de accidentes de tráfico

La aldea de El Rocío acogerá el próximo sábado 6 de diciembre, a partir de las 18:00 horas, una de sus citas más emotivas y singulares: el XXXVI Memorial MotoRocío, un encuentro consolidado desde 1990 que reúne a motoristas, familias y colectivos llegados desde toda España y Portugal para rendir homenaje a las personas fallecidas en accidentes de tráfico. La Plaza Mayor, en la zona del Eucaliptal, será el punto de encuentro de un acto donde la devoción, el silencio y el rugido de las motos se funden en un mismo mensaje de recuerdo y concienciación.

Bajo el lema “Gloria a los Héroes de la Carretera”, el Memorial invita a toda la sociedad a compartir un homenaje que tiene su momento central en la misa celebrada ante la Blanca Paloma, en la propia ermita. Allí, familiares y allegados pronuncian los nombres de sus seres queridos, acompañan una ofrenda floral y encienden una vela que simboliza la memoria que permanece. La escena, envuelta en la serenidad de la noche fría del Rocío y bajo el manto de estrellas que guarda la Virgen, se ha convertido en un ritual de consuelo para quienes acuden año tras año.

Al finalizar la ceremonia, los asistentes compartirán un “caldito rociero” caliente, gesto que la organización ofrece como cierre fraterno de una jornada marcada por la solidaridad y el respeto. La afluencia vuelve a ser muy numerosa, con motoristas y grupos que peregrinan desde distintos puntos de Andalucía, del resto del país e incluso del vecino Portugal.

El Memorial MotoRocío no solo pone rostro y nombre al recuerdo de las víctimas, sino que busca crear conciencia sobre la vulnerabilidad del colectivo motorista. Pese a representar únicamente el 10% del parque móvil nacional, los motoristas acumulan más del 25% de los fallecidos en accidentes de tráfico en España. Las colisiones laterales y los alcances siguen siendo los siniestros más habituales, y en más de dos tercios de los casos —según datos de la DGT y aseguradoras— la moto no es la causante del accidente, sino la víctima, junto a familias que quedan desoladas.

Por ello, la organización insiste en la importancia del Memorial, especialmente en fechas de alta movilidad como el Puente de la Constitución, subrayando su valor humano, preventivo y social. “Solo se muere cuando se olvida”, recuerdan desde la Asociación Amigos de MotoRocío Memorial, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la promoción de la seguridad vial.