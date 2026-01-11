Vecinos de Los Palmares reclaman mejoras en accesos e iluminación en el término municipal de Trigueros

Vecinos de la zona de Los Palmares, en el término municipal de Trigueros, han trasladado su malestar por el estado de los accesos y la escasa iluminación existente en este enclave rural donde residen más de 300 familias. Según exponen, las deficiencias afectan tanto a la seguridad vial como a la movilidad diaria de personas mayores, menores y vecinos con problemas de salud.

Los residentes señalan que el camino principal presenta numerosos baches y socavones que dificultan el tránsito peatonal y rodado, provocando daños en los vehículos y aumentando el riesgo de caídas y accidentes. Estas circunstancias, aseguran, complican especialmente los desplazamientos cotidianos y suponen un problema añadido para quienes necesitan asistencia sanitaria, al considerar que el acceso de ambulancias podría verse seriamente comprometido.

A esta situación se suma la falta de alumbrado público a lo largo del trazado. Los vecinos indican que únicamente existen algunos focos solares en la entrada de la zona, mientras que el resto del camino permanece sin iluminación, lo que incrementa la sensación de inseguridad durante la noche y dificulta el tránsito tanto de personas como de animales que habitualmente circulan por el entorno.

Asimismo, recuerdan que en episodios de fuertes lluvias registrados en años anteriores se produjeron situaciones de riesgo, con vecinos que quedaron aislados y tuvieron que ser auxiliados por los servicios de emergencia debido a la crecida de un arroyo cercano. Aunque reconocen que en ese punto concreto se han realizado actuaciones, consideran que el resto de las infraestructuras básicas siguen pendientes de mejora.

Los vecinos de Los Palmares solicitan al Ayuntamiento de Trigueros una intervención que permita acondicionar los caminos y ampliar la iluminación, al entender que, pese a tratarse de un entorno rural, contribuyen con sus impuestos en igualdad de condiciones y reclaman unos servicios básicos adecuados a la población que reside en la zona.