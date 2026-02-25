El tejido empresarial muestra su potencial en ‘Celebra 26’, la I Feria de Eventos de Aljaraque

La caseta municipal de Aljaraque será escenario los próximos 7 y 8 de marzo de ‘Celebra 26’, la I Feria de Eventos del municipio, una iniciativa que reunirá a más de una veintena de empresas vinculadas al mundo de las celebraciones, la belleza, el catering y la decoración. La cita ha sido presentada en la Diputación Provincial de Huelva, entidad que colabora junto al Ayuntamiento de Aljaraque en su organización.

El diputado provincial Juan Daniel Romero ha destacado la relevancia de esta feria para dar visibilidad al trabajo de las empresas locales dedicadas a la organización de eventos, subrayando que este tipo de iniciativas contribuyen a dinamizar la economía y a facilitar la planificación de bodas, comuniones, cumpleaños o cualquier tipo de celebración. Asimismo, ha puesto en valor la colaboración institucional como herramienta para impulsar el desarrollo de los municipios.

Por su parte, la primera teniente de alcalde, Ana Mora, ha señalado que el objetivo principal es apoyar al tejido empresarial local y promover el talento y la creatividad existentes en Aljaraque, agradeciendo la implicación de las promotoras del evento y el respaldo de la Diputación.

‘Celebra 26’ está organizada por las empresarias Gemma Évora y Elena Borrero, quienes han explicado que la feria pretende ser un punto de encuentro entre profesionales y clientes, así como un espacio de conexión entre empresas del municipio y del resto de la provincia.

Durante ambas jornadas, desde las diez de la mañana hasta media tarde, el público podrá disfrutar de desfiles de moda, maquillaje y peluquería en directo, animaciones, juegos infantiles, reportajes fotográficos, sorteos y promociones, además de un homenaje a mujeres empresarias de la localidad. La entrada será gratuita y el recinto contará con barra abierta y stands con venta directa.