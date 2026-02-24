Fernández-Pacheco destaca en Almonte la fortaleza del modelo agrícola y su equilibrio con Doñana

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha subrayado en Almonte la fortaleza del modelo agrícola local, destacando su alto grado de profesionalización y su capacidad para generar valor añadido, especialmente en el sector de los frutos rojos.

Durante su visita institucional al Ayuntamiento, donde fue recibido por el alcalde, Francisco Bella, el consejero mantuvo un encuentro de trabajo con representantes del sector agrícola para abordar los principales retos del campo almonteño. Fernández-Pacheco señaló que Almonte es “una gran potencia del sector primario” y defendió la compatibilidad entre producción agrícola y preservación del entorno natural. “No hay que elegir entre agricultores y Doñana”, afirmó, incidiendo en que el modelo local demuestra que es posible avanzar en sostenibilidad sin renunciar al desarrollo económico.

Uno de los ejes centrales de la reunión fue el denominado Plan Parra, dotado con 165 millones de euros, destinado a impulsar el uso de aguas regeneradas procedentes de estaciones depuradoras para su reutilización en agricultura. En este marco, el proyecto presentado por la Comunidad de Regantes del Condado fue señalado como uno de los más ambiciosos de Andalucía, al apostar por sustituir extracciones de acuíferos por recursos hídricos regenerados.

Además, se abordaron cuestiones como las infraestructuras hidráulicas pendientes, la falta de mano de obra, la sanidad vegetal y los daños provocados por las últimas lluvias. El consejero detalló también las líneas de apoyo activas por parte de la Junta para la modernización de maquinaria, la incorporación de jóvenes agricultores y el respaldo a las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas.

Por su parte, el alcalde de Almonte destacó la doble vocación del municipio, turística y agrícola, y valoró el respaldo institucional para consolidar un modelo productivo sostenible y en equilibrio con el entorno natural. La visita sirvió para reforzar la coordinación entre administraciones y afianzar el papel de Almonte como referente agrícola en la provincia de Huelva.