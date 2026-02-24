Cien años después, el vuelo que cruzó el océano vuelve a despegar en la memoria de Palos con la presencia de Felipe VI

Palos de la Frontera ha vivido este martes una jornada histórica con el inicio de los actos conmemorativos del centenario del vuelo del ‘Plus Ultra’, que partió desde la localidad onubense el 22 de enero de 1926 rumbo a Buenos Aires en una travesía que se prolongó durante 18 días y 59 horas.

Actos en torno al Centenario del Plus Ultra.

La celebración, presidida por el rey Felipe VI, ha comenzado a las 10:30 horas con un concierto inaugural a cargo de la Unidad de Música del Acuartelamiento Aéreo de Tablada en la Plaza de Toros del Descubrimiento, marcando el inicio oficial de la conmemoración.

La llegada del monarca se produjo poco antes de las 11:45 horas, cuando llegó en un helicóptero Super Puma y fue recibido en el Ayuntamiento de Palos, en la Plaza Comandante Ramón Franco. Posteriormente, a las 12:40 horas, se ha celebrado el acto militar y la ceremonia oficial de honores en el recinto situado frente al coso taurino.

El programa ha culminado a las 13:20 horas con una exhibición aérea en el recinto ferial, evocando el espíritu del histórico hidroavión que unió España y Argentina hace un siglo. En el marco de esta jornada también se formalizará el hermanamiento entre Palos de la Frontera y la ciudad argentina de Luján, donde se conserva actualmente el ‘Plus Ultra’, reforzando los lazos históricos entre ambos territorios.