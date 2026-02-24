Lepe refuerza la formación de sus cuerpos de seguridad para intervenir en crisis y prevenir el suicidio

El Ayuntamiento de Lepe ha impulsado una acción formativa dirigida a los cuerpos de seguridad y emergencias del municipio con el objetivo de mejorar la intervención en situaciones de crisis, especialmente en casos de personas en riesgo de suicidio, un problema social y de salud pública de creciente preocupación.

Policía Local de Lepe, Guardia Civil y miembros de Protección Civil, entre otros profesionales que actúan en primera línea, están ampliando su preparación en la identificación de conductas de riesgo, el análisis de factores asociados y el desarrollo de herramientas para actuar de la forma más efectiva en cada situación.

La formación se enmarca en la Red Local de Acción en Salud Relas y el programa Lepe Siente, y está siendo impartida por la entidad especializada Serendipia.icu. Los contenidos abordan claves de intervención, protocolos de seguridad y coordinación entre servicios, aspectos fundamentales dado que los cuerpos de seguridad suelen ser los primeros en atender a personas en crisis.

Durante la inauguración del taller, el alcalde de Lepe, Adolfo Verano, acompañado por el teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, Carmelo Sánchez, agradeció a los participantes su implicación y compromiso, destacando su “trabajo constante y afán de mejora” en un ámbito especialmente sensible para la comunidad.