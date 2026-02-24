Huelva refuerza su promoción turística en el norte de España con su presencia en Navartur

La provincia de Huelva ha intensificado su promoción en el mercado nacional con su participación en la Feria Internacional de Turismo Navartur, celebrada este fin de semana en el Palacio de Congresos Baluarte de Pamplona. La Agencia Destino Huelva ha estado presente en esta cita, considerada la principal del sector en el norte de España, que en su vigésima edición ha igualado la cifra récord de 52.000 visitantes.

Durante tres jornadas, los técnicos del organismo provincial han dado a conocer la oferta turística onubense con el objetivo de atraer viajeros de Navarra y comunidades del norte de cara a la Semana Santa y la próxima temporada alta. La estrategia se ha centrado en reforzar el posicionamiento de Huelva como destino diverso y competitivo en el ámbito nacional.

Entre los principales reclamos presentados han destacado los espacios naturales como Doñana, la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, la Cuenca Minera y la Costa de Huelva, además de la creciente demanda del turismo gastronómico, que continúa ganando protagonismo entre los visitantes.

Navartur 2026 ha reunido a más de 175 expositores y coexpositores, consolidándose como un escaparate estratégico para destinos que buscan captar un perfil de viajero informado y con intención real de viajar. En este contexto, Huelva ha participado también en el encuentro profesional Meet Navartur Reino de Navarra, un workshop especializado en turismo eno-gastronómico que permitió mantener reuniones directas con touroperadores y compradores seleccionados.

Con esta acción promocional, la provincia refuerza su presencia en uno de los mercados emisores con mayor potencial de crecimiento para el destino onubense.