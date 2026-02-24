La carretera HU-8100 entre Aroche y Encinasola vuelve a estar abierta tras semanas cerrada por los temporales

La carretera HU-8100, que conecta los municipios de Aroche y Encinasola, ha quedado reabierta al tráfico después de permanecer cerrada desde los primeros días de febrero a causa de los temporales que afectaron a la Sierra. Las fuertes lluvias provocaron la caída de árboles y deslizamientos de terreno que obligaron a cortar completamente la circulación por motivos de seguridad.

Durante estas semanas, los conductores tuvieron que utilizar rutas alternativas para desplazarse entre ambos municipios, lo que complicó la movilidad en la zona. La Diputación de Huelva ha llevado a cabo trabajos de limpieza, retirada de obstáculos y reparación de los tramos dañados para restablecer el tránsito con garantías.

Con la reapertura, se recupera una conexión clave para la comarca serrana, aunque se recomienda circular con precaución ante la posibilidad de nuevos desprendimientos tras los episodios de lluvia recientes.