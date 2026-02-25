Destino Huelva refuerza en Lisboa su apuesta por el mercado portugués

La Agencia Destino Huelva promociona esta semana la oferta turística de la provincia en la Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) 2026, la principal feria del sector en Portugal, con el objetivo de consolidar al país vecino como el mercado emisor internacional más importante para Huelva.

Integrada en el stand de Turismo Andaluz, la delegación onubense, encabezada por la diputada de Turismo, Ana Delgado, desarrolla una intensa agenda de trabajo centrada tanto en el ámbito profesional como en la atención directa al visitante. La estrategia combina encuentros B2B con turoperadores y agencias de viajes portuguesas, celebrados los días 25 y 26 de febrero, con un punto de información permanente para el público asistente.

Portugal es considerado un mercado prioritario para la provincia por su cercanía y por la fidelidad del turista luso hacia la oferta de naturaleza, gastronomía y sol y playa que caracteriza al destino onubense. Con esta presencia en Lisboa, la Agencia busca reforzar la visibilidad de Huelva, generar nuevas oportunidades de comercialización y asegurar su posicionamiento como opción preferente de viaje para la temporada 2026.