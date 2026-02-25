El presidente de la Diputación entrega en Adamuz la declaración institucional de concesión de la Medalla de Oro

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha entregado en Adamuz la declaración institucional por la que la provincia concede al municipio cordobés la Medalla de Oro, el máximo reconocimiento de la institución, en agradecimiento por la ayuda prestada tras el grave accidente ferroviario del pasado 18 de enero de 2026.

Toscano fue recibido en el Ayuntamiento por el alcalde, Rafael Moreno, y miembros de su equipo de gobierno. Durante el acto, el presidente provincial comunicó oficialmente que Adamuz será distinguido con este galardón con motivo del Día de la Provincia, destacando que se trata de un reconocimiento “nacido del agradecimiento profundo de toda una provincia que nunca olvidará la generosidad y la humanidad de este pueblo”.

Por su parte, el alcalde de Adamuz subrayó que la medalla “no es un reconocimiento más, sino el de toda la provincia de Huelva”, asegurando que desde aquel trágico día ambos territorios comparten un vínculo “eterno”. “La llevaremos en el corazón”, afirmó.

La declaración institucional recuerda que el accidente, en el que se vieron implicados dos trenes de alta velocidad, dejó 46 víctimas mortales y 291 heridos, afectando de forma especialmente dolorosa a Huelva al encontrarse entre los convoyes el tren Alvia 2384 con destino a la provincia. El texto destaca la reacción inmediata de la ciudadanía de Adamuz, que ofreció asistencia, habilitó espacios de acogida y colaboró estrechamente con los servicios de emergencia en uno de los momentos más difíciles vividos por la provincia onubense.