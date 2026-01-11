HuelvaLAB refuerza la digitalización empresarial en enero con nuevas formaciones sobre IA y automatización

HuelvaLAB inicia el año 2026 con una agenda formativa orientada a impulsar la digitalización y la incorporación de la inteligencia artificial en el tejido empresarial de la provincia. Durante el mes de enero, el programa desarrollará dos acciones dirigidas a empresas, personas emprendedoras y profesionales interesados en avanzar en sus procesos de transformación digital de manera planificada y práctica.

La primera de las actividades tendrá lugar el martes 13 de enero con la píldora formativa online titulada Digitalizar para ser más eficiente en 2026: dónde automatizar, cómo optimizar y qué áreas priorizar. La sesión, que se celebrará de 10:00 a 10:30 horas, está concebida para ayudar a las empresas a definir una estrategia clara de digitalización de cara al nuevo ejercicio.

La formación contará con la participación de Fátima Hinjos, directora de Cuentas en PZT, con experiencia en consultoría digital y en programas formativos vinculados a los fondos Next Generation. El contenido se estructurará a partir de las cuestiones planteadas previamente por las personas inscritas, con el objetivo de abordar necesidades reales y ofrecer orientaciones prácticas aplicables al día a día empresarial. La participación es gratuita, previa inscripción.

Además, HuelvaLAB desarrollará una formación presencial en dos sesiones sobre Uso avanzado de ChatGPT para Investigación de Mercados y Desarrollo del Plan de Marketing, que se impartirá los días 21 de enero y 18 de febrero de 2026, en horario de 10:00 a 13:30 horas. Las jornadas se celebrarán en el laboratorio IALAB, ubicado en el Centro Agroexperimental de Empresas, en la carretera de San Juan del Puerto a Niebla.

Esta acción formativa estará a cargo de Carlos Ojeda y se centrará en el uso de la inteligencia artificial como herramienta para el análisis de mercados, el estudio de la competencia y la elaboración de planes de marketing estructurados y fundamentados.

HuelvaLAB es una iniciativa impulsada por la Diputación Provincial de Huelva, coordinada por el Servicio de Tecnología de la Información, que actúa como centro de aceleración y capacitación de empresas tecnológicas en la provincia. Su labor se orienta a fomentar la innovación y la digitalización, con especial atención a sectores estratégicos como el agrícola, ganadero y forestal, así como a otros ámbitos de la economía onubense.

Las personas interesadas en estas actividades o en conocer próximas convocatorias de formación, incubación y aceleración pueden ampliar información a través del espacio de HuelvaLAB en la web de la Diputación de Huelva.