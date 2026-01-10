San Juan del Puerto aprueba por unanimidad sus distinciones institucionales

El Ayuntamiento de San Juan del Puerto ha celebrado este 10 de enero su Pleno Institucional con motivo del 558 aniversario de la constitución del municipio, una sesión solemne en la que se aprobaron por unanimidad las distinciones honoríficas correspondientes a 2026. Los reconocimientos serán entregados en un acto público el próximo 27 de febrero en el Teatro Municipal Juan Alonso de Guzmán.

Entre los acuerdos adoptados figura el hermanamiento de San Juan del Puerto con Minas de Riotinto y Zalamea la Real, una iniciativa que reconoce la profunda vinculación histórica, económica y social entre estas localidades desde el siglo XIX. Esta relación se fraguó durante la Revolución Industrial, cuando el desarrollo de las infraestructuras ferroviarias convirtió a San Juan del Puerto en un enclave clave para la salida de los minerales procedentes de la cuenca minera onubense. El histórico ferrocarril de Buitrón, cuyas obras comenzaron en 1867, marcó durante más de un siglo el crecimiento urbano y económico del municipio.

El pleno aprobó igualmente la concesión de la Medalla al Mérito Policial de la Villa, a título póstumo, a Miguel Ángel Rodríguez Moral. El reconocimiento pone en valor una trayectoria profesional marcada por el compromiso con la seguridad ciudadana, la formación policial y la mejora del servicio público, así como por la creación de la Unidad Canina de la Policía Local, referente a nivel nacional. Su fallecimiento en marzo de 2025 supuso una profunda conmoción para el cuerpo policial y para el conjunto del municipio.

Otra de las distinciones acordadas fue la Medalla de la Villa, también a título póstumo, a Juan Pérez Martín, figura esencial de la vida institucional y cultural de San Juan del Puerto durante gran parte del siglo XX. Vinculado al Ayuntamiento desde muy joven, destacó por su dedicación a la cultura, el deporte y las tradiciones locales, así como por su papel en la conmemoración del V Centenario de la fundación del municipio y en la dinamización de la vida cultural sanjuanera.

Por último, el Ayuntamiento concedió la Medalla de la Villa a la Comisión de Reyes Magos de San Juan del Puerto, coincidiendo con el 30 aniversario de su creación. El reconocimiento premia tres décadas de trabajo altruista y voluntario que han consolidado la Cabalgata de Reyes Magos como uno de los acontecimientos más emblemáticos del calendario local y un referente de participación ciudadana en la provincia.

El Pleno Institucional del 10 de enero volvió a evidenciar el consenso político y el respeto institucional en torno a la memoria, el compromiso y la identidad de San Juan del Puerto, reforzando el orgullo colectivo y la mirada compartida hacia el futuro del municipio.