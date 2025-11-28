Detenido en Ayamonte un hombre por un presunto intento de homicidio tras un apuñalamiento en plena calle

La Guardia Civil detuvo anoche a un hombre por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa tras un apuñalamiento ocurrido durante la tarde del jueves en Ayamonte.

Los hechos tuvieron lugar en plena calle, cuando la víctima fue abordada y agredida con un arma blanca, sufriendo heridas de gravedad. Hasta la zona se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y los servicios sanitarios, que asistieron al herido y lo trasladaron de urgencia a un centro hospitalario.

Las primeras gestiones de los agentes permitieron identificar y detener horas después al presunto autor. Por ahora, la investigación sigue abierta y se desconocen tanto las causas del ataque como la posible relación entre agresor y víctima.

Los investigadores trabajan para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias que rodearon esta violenta agresión.