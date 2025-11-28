Hecho en Huelva 2025 premiará la excelencia del sector agroalimentario provincial

Hecho en Huelva 2025 reunirá el próximo viernes 5 de diciembre a representantes institucionales, productores y expertos en el Foro Iberoamericano de La Rábida para poner en valor el potencial y la proyección del sector agroalimentario de la provincia. Durante el encuentro se entregarán los premios ‘Hecho en Huelva 2025’, que distinguen a empresas, entidades y profesionales que destacan por su compromiso con la calidad, la innovación y la sostenibilidad.

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, destacó que “Hecho en Huelva es más que un foro: es un sello que reconoce nuestra manera de hacer las cosas, basada en respeto, autenticidad y una sabia mezcla de tradición e innovación”. Toscano resaltó además que la agroalimentación “no solo es un sector económico, sino parte de nuestra identidad, genera empleo, fija población y proyecta al exterior una imagen de sostenibilidad y calidad que nos representa”.

Entre los galardonados de esta edición figuran figuras de calidad certificada como Denominaciones de Origen Protegida (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP), así como empresas como Masiá Ciscar, Onubafruit, Dimarosa y la Finca Experimental Huerto Ramírez, que destacan por su innovación, excelencia y compromiso con la sostenibilidad. Además, se otorgará un reconocimiento especial a título póstumo a Juan Vázquez Méndez, fundador de USISA, por su trayectoria en la industria conservera onubense.

El programa del foro incluye un Diálogo Institucional con la participación de representantes de la Diputación de Huelva, la Fundación Caja Rural del Sur, la Junta de Andalucía y expertos en economía agroalimentaria. También se presentará el Anuario de la Agroalimentación de la Provincia 2024, que recopila datos de producción, evolución empresarial e indicadores de mercado, consolidándose como una herramienta clave para el seguimiento y planificación estratégica del sector.

Hecho en Huelva 2025 busca así consolidarse como un espacio de encuentro que impulse oportunidades, celebre el talento y el esfuerzo del sector y refuerce la identidad, calidad y sostenibilidad de los productos onubenses.