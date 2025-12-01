Almonte exige al Estado una actuación urgente en Matalascañas ante la erosión que ya amenaza el paseo marítimo

El alcalde de Almonte, Francisco Bella, ha reclamado hoy una intervención inmediata del Ministerio para la Transición Ecológica ante el avance de la erosión en Matalascañas, que durante los últimos temporales ha llegado a impactar directamente en el paseo marítimo. Acompañado por el concejal de Servicios, Juan Manuel Aguilar, el regidor ha inspeccionado los tramos más dañados y ha mostrado la preocupación del Ayuntamiento por la falta de actuaciones urgentes del Estado.

Bella ha subrayado que los desperfectos registrados “no son un episodio puntual”, sino el resultado de una pérdida progresiva de arena que se arrastra desde hace años y que ha dejado al frente costero sin la franja de playa que actuaba como barrera natural. “Matalascañas es el núcleo turístico más importante del entorno de Doñana, y la afección es seria: afecta a nuestra imagen y a la seguridad de nuestras infraestructuras”, ha señalado.

El alcalde ha lamentado que la aportación extraordinaria de arena —aprobada por el Ministerio— siga sin ejecutarse. “Cuando sube la marea, el oleaje golpea directamente el paseo porque la playa desaparece. Es una situación insostenible”, ha advertido.

A ello se suma, según ha denunciado, que el Miteco haya trasladado al Ayuntamiento la responsabilidad de reparar los daños del paseo marítimo, pese a que existen precedentes de intervenciones asumidas directamente por el Estado en esta misma playa. “Ha habido actuaciones de más de un kilómetro ejecutadas por el Ministerio. Ahora se nos dice que no les corresponde. Parece que la Ley de Costas ha cambiado de un año para otro”, ha criticado.

Bella recuerda, además, que parte del tramo afectado se sitúa en dominio público marítimo-terrestre, por lo que la competencia es estatal. Y advierte de que un municipio de 25.000 habitantes “no puede afrontar en solitario una emergencia de esta magnitud”, máxime cuando otros ayuntamientos de la provincia sí recibirán actuaciones directas del Ministerio “mientras que en Matalascañas se nos reitera que no se harán”.

El Consistorio insiste en que el tramo que protege la Estación Depuradora de Aguas Residuales debe incluirse de forma prioritaria en las actuaciones previstas. El avance del mar, advierte el alcalde, podría poner en riesgo esta infraestructura y desencadenar “un problema no solo turístico, sino ambiental de primera magnitud”.

El Ayuntamiento mantiene solicitada una reunión con el secretario de Estado para concretar un calendario de trabajos y garantizar la coordinación entre administraciones. Bella reclama que la aportación de arena y el recrecimiento de espigones se ejecuten “con la mayor urgencia”.

El regidor ha concluido con un mensaje dirigido al Gobierno central: “Se habla mucho de Doñana, pero muchas veces sin contar realmente con Doñana. Cuando hacen falta soluciones de verdad, todos miran hacia otro lado. Por eso pedimos al Ministerio que actúe de inmediato”.