‘La caca del torito’ regresa a Aljaraque como gran cita festiva y solidaria del otoño

El alcalde de Aljaraque, Adrián Cano, ha presentado esta mañana junto a Carmen Orta y David Fernández, miembros de la comisión Pro Cirineo, la nueva edición de ‘La caca del torito’, un evento tan original como festivo que regresa al recinto ferial de la localidad tras el gran éxito cosechado el pasado año.

Organizada por la citada comisión —vinculada a la Sacramental Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santísimo Cristo del Amor, Nuestra Señora de los Dolores y San Juan Evangelista—, la cita se celebrará el sábado 18 de octubre a partir de las 12:00 horas, contando con la colaboración del Ayuntamiento de Aljaraque.

El alcalde ha destacado que “será, como ya lo fue el año pasado, una auténtica fiesta entre amigos, vecinos y cofrades”, subrayando que la jornada incluirá DJ, actuaciones en directo, baile flamenco, castillo hinchable para los más pequeños y una barra con precios populares. Cano ha puesto en valor el esfuerzo de las hermandades y de la comisión organizadora, “que trabajan durante todo el año para mantener vivas nuestras tradiciones y engrandecer la Semana Santa de Aljaraque”.

Por su parte, Carmen Orta ha explicado que el evento contará con un toro manso que se situará en un terreno dividido en parcelas, y el premio de 2.000 euros será para la persona propietaria de la parcela donde el animal defeque. “Será un día lleno de alegría, con un bonito fin, que volverá a reunir a cientos de personas en una jornada inolvidable”, ha señalado.

Con esta peculiar y divertida propuesta, Aljaraque vuelve a combinar tradición, humor y solidaridad, consolidando una cita que ya se ha convertido en una de las más esperadas del calendario local.