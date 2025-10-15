El Ayuntamiento de Palos convoca el IX Concurso Fotográfico “Bellos Rincones de Palos”

El Ayuntamiento de Palos de la Frontera ha convocado una nueva edición del Concurso Fotográfico “Bellos Rincones de Palos”, un certamen que cumple ya su novena edición y que se ha consolidado como una cita destacada para los amantes de la fotografía y la belleza patrimonial del municipio.

El concurso invita a los participantes a capturar la esencia y singularidad de Palos, La Rábida y Mazagón, mostrando a través de sus objetivos los paisajes, calles, monumentos y rincones con encanto que caracterizan a estos lugares llenos de historia y naturaleza.

Las imágenes podrán presentarse hasta el 31 de octubre de 2025 en el Servicio de Atención al Ciudadano, ubicado en la Plaza de España.

El certamen cuenta con premios en metálico para las mejores obras:

🥇 Primer premio: 500 euros

🥈 Segundo premio: 350 euros

🥉 Tercer premio: 200 euros

🎖️ Accésit: 50 euros

Con este concurso, el Ayuntamiento pretende fomentar la creatividad y la difusión del patrimonio local a través del arte fotográfico, poniendo en valor los paisajes urbanos y naturales del municipio.

El certamen se ha convertido con los años en una tradición cultural y turística, que además de premiar el talento artístico, contribuye a proyectar la imagen de Palos de la Frontera como un lugar de belleza, historia y vida.