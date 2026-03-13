La Junta recurre el deslinde de casi 119.000 metros de marismas de Doñana aprobado por el Gobierno

La Junta de Andalucía ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el deslinde del dominio público marítimo-terrestre aprobado por el Gobierno central para una parte de las marismas de Doñana. La delimitación afecta a una superficie de 118.772 metros cuadrados situada en los términos municipales de Hinojos, Almonte y Aznalcázar.

La decisión del Ministerio para la Transición Ecológica se basa en que estos terrenos tendrían influencia mareal, lo que justificaría su consideración como dominio público marítimo-terrestre. Sin embargo, desde diferentes instituciones, organizaciones científicas y administraciones locales se defiende que estas marismas reciben principalmente agua dulce y que no cumplen los criterios para ser incluidas en esta categoría.

Con el recurso presentado, la Junta solicita que la delimitación sea revisada teniendo en cuenta criterios científicos y la realidad ambiental del territorio. El objetivo, según han señalado desde la administración autonómica, es garantizar la protección del espacio natural de Doñana y, al mismo tiempo, ofrecer seguridad jurídica a los municipios y propietarios afectados.

Desde el ámbito local también se ha insistido en la necesidad de que cualquier decisión que afecte al entorno de Doñana se adopte desde el diálogo institucional y con el respaldo del conocimiento científico, buscando compatibilizar la conservación del espacio natural con la realidad del territorio.