La Junta recurre el deslinde de casi 119.000 metros de marismas de Doñana aprobado por el Gobierno
La administración autonómica solicita revisar la delimitación con criterios científicos al considerar que los terrenos no tienen influencia mareal
La Junta de Andalucía ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el deslinde del dominio público marítimo-terrestre aprobado por el Gobierno central para una parte de las marismas de Doñana. La delimitación afecta a una superficie de 118.772 metros cuadrados situada en los términos municipales de Hinojos, Almonte y Aznalcázar.
La decisión del Ministerio para la Transición Ecológica se basa en que estos terrenos tendrían influencia mareal, lo que justificaría su consideración como dominio público marítimo-terrestre. Sin embargo, desde diferentes instituciones, organizaciones científicas y administraciones locales se defiende que estas marismas reciben principalmente agua dulce y que no cumplen los criterios para ser incluidas en esta categoría.
Con el recurso presentado, la Junta solicita que la delimitación sea revisada teniendo en cuenta criterios científicos y la realidad ambiental del territorio. El objetivo, según han señalado desde la administración autonómica, es garantizar la protección del espacio natural de Doñana y, al mismo tiempo, ofrecer seguridad jurídica a los municipios y propietarios afectados.
Desde el ámbito local también se ha insistido en la necesidad de que cualquier decisión que afecte al entorno de Doñana se adopte desde el diálogo institucional y con el respaldo del conocimiento científico, buscando compatibilizar la conservación del espacio natural con la realidad del territorio.