El obispo de Huelva publica una carta pastoral sobre inmigración

El obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, ha publicado con motivo del tiempo litúrgico de la Cuaresma una carta pastoral titulada “La inmigración en Huelva: acoger con corazón y preservar la identidad”, en la que reflexiona sobre la realidad migratoria en la provincia y llama a afrontar este fenómeno desde la dignidad de la persona y la integración social.

El documento está dirigido tanto a la comunidad cristiana como al conjunto de la sociedad y aborda los retos que plantean los actuales flujos migratorios en un contexto marcado por la creciente movilidad de personas y por el aumento de población extranjera en el territorio.

Según los datos recogidos en la carta, en la provincia de Huelva residen alrededor de 70.000 personas inmigrantes, lo que supone aproximadamente el 13 % de la población total, aunque en algunos municipios este porcentaje alcanza cerca del 35 %. A estas cifras se suman unos 17.000 trabajadores llegados durante la campaña de la fresa y de los frutos rojos a través del sistema de contratación en origen.

Ante esta realidad, el obispo recuerda que las instituciones públicas, las empresas y las familias empleadoras comparten la responsabilidad de garantizar condiciones laborales dignas para los trabajadores inmigrantes, evitando cualquier forma de explotación y respetando plenamente sus derechos.

La diócesis de Huelva, a través del Secretariado Diocesano de Migraciones, junto con Cáritas Diocesana y las Cáritas parroquiales, desarrolla distintas iniciativas orientadas a la acogida, protección, promoción e integración de las personas que llegan a la provincia.

En su reflexión, Gómez Sierra subraya que la dignidad de la persona humana debe ser el fundamento de cualquier planteamiento sobre la inmigración. Al mismo tiempo, señala que la solidaridad con quienes llegan debe ir acompañada del respeto y la valoración de la identidad cultural de la sociedad de acogida.

La carta reconoce que los procesos de integración no siempre resultan sencillos, especialmente cuando existen diferencias culturales, religiosas o sociales o cuando la población inmigrante se concentra en zonas más vulnerables de ciudades y pueblos.

En este sentido, el obispo plantea la necesidad de abordar con serenidad el debate sobre la capacidad de acogida de las sociedades receptoras, recordando que la doctrina social de la Iglesia reconoce tanto el deber de acoger a quienes buscan mejores condiciones de vida como el derecho de los Estados a regular los flujos migratorios atendiendo al bien común.

El documento también subraya que la integración requiere responsabilidades compartidas: por un lado, las sociedades de acogida deben proteger la dignidad y los derechos de las personas inmigrantes; por otro, quienes llegan deben respetar las leyes del país, valorar su cultura y contribuir al bien común.

La carta pastoral concluye con una invitación a toda la sociedad a afrontar los desafíos de la inmigración desde la caridad, la verdad y la justicia.