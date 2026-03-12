El Colegio de Médicos pide vigilancia en los centros de salud de Huelva tras aumentar un 67% las agresiones

El Colegio de Médicos de Huelva ha solicitado a la Junta de Andalucía la incorporación “inmediata” de vigilancia de seguridad en los centros de salud de la provincia, especialmente en aquellos que cuentan con servicios de urgencias nocturnas, ante el aumento de agresiones a profesionales sanitarios.

La petición se basa en un informe presentado por el secretario de la institución colegial, Juan Javier Márquez Cabeza, en el que se advierte de un incremento del 67% en las agresiones registradas en 2025 respecto al año anterior. Según los datos recogidos, el pasado año se contabilizaron 15 agresiones a facultativos frente a las nueve registradas en 2024.

De los casos denunciados, nueve se produjeron en centros de Atención Primaria —seis de ellos en servicios de urgencias—, dos en hospitales, dos durante atención domiciliaria, uno en una residencia de mayores y otro en la vía pública. Cinco de estas agresiones fueron físicas y el resto verbales, con insultos y amenazas.

Márquez Cabeza ha advertido de que las cifras oficiales solo reflejan una parte de la realidad. “Las denuncias son solo la punta del iceberg de las agresiones, en especial de las verbales, que apenas se declaran”, ha señalado.

El informe también alerta de un aumento de la gravedad de los incidentes en los últimos años, incluyendo episodios con armas blancas. De hecho, en febrero de 2026 ya se registró una agresión de este tipo contra el equipo de urgencias del centro de salud de Ayamonte.

Ante esta situación, el Colegio de Médicos considera imprescindible la presencia de vigilantes de seguridad en los centros sanitarios, una medida que ya existe desde hace décadas en los hospitales. En la provincia hay 19 centros con atención sanitaria durante las 24 horas y solo el de Lepe cuenta con vigilancia permanente. En la capital, únicamente el centro de salud de El Torrejón dispone de este servicio.

Desde la institución colegial se defiende que la presencia de personal de seguridad actúa como “una barrera disuasoria de protección” y resulta esencial para garantizar la integridad física de los profesionales sanitarios y la seguridad de los propios pacientes.

El informe recuerda también incidentes recientes como el ocurrido en Isla Cristina el pasado 2 de noviembre, cuando un individuo irrumpió en el centro de salud y amenazó con un arma blanca a un médico. El autor fue condenado posteriormente a tres años y seis meses de prisión.

Según los datos del Colegio de Médicos, prácticamente la mitad de las agresiones denunciadas en 2025 afectaron a mujeres (ocho casos) y el resto a hombres (siete), y en cinco de ellas el facultativo tuvo que causar baja laboral. La mayoría de los incidentes se produjeron durante atenciones no programadas y tuvieron su origen en el desacuerdo del paciente con la atención recibida.

Desde la institución se insiste en que la tolerancia frente a estas conductas debe ser cero. “Cualquier agresión, física o verbal, hace que los profesionales no se sientan seguros y repercute negativamente en la calidad de la asistencia”, ha subrayado Márquez Cabeza.

Por último, el Colegio de Médicos ha animado a los profesionales sanitarios a denunciar cualquier agresión, recordando que este tipo de hechos están tipificados como atentado a la autoridad y pueden conllevar penas de hasta cuatro años de prisión, además de sanciones económicas.