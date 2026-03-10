Ayudas de 3.000 euros para que los autónomos renueven su vehículo con el nuevo Plan Renove andaluz

Los trabajadores autónomos andaluces contarán con un nuevo impulso para renovar su vehículo de trabajo. El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha anunciado la puesta en marcha del Plan Renove de Vehículos Andalucía, un programa que concederá ayudas directas de 3.000 euros para la compra de vehículos más eficientes.

La medida está dirigida específicamente al colectivo autónomo, que podrá acceder a esta ayuda siempre que achatarre un vehículo de más de diez años de antigüedad con la ITV en vigor. El objetivo es facilitar la renovación de un parque móvil envejecido y mejorar la eficiencia energética del transporte.

Paradela destacó que durante los últimos años la mayoría de incentivos se han centrado en la electrificación, una tecnología con gran proyección pero que todavía no se adapta a todas las necesidades profesionales. En muchos casos, el vehículo no es un lujo para los autónomos, sino una herramienta imprescindible para desarrollar su actividad diaria.

Plan Renove

El programa contará con un presupuesto inicial de cinco millones de euros y permitirá financiar la compra de turismos y furgonetas con emisiones iguales o inferiores a 120 gramos de CO₂ por kilómetro y un precio máximo de 35.000 euros, sin incluir el IVA. Los vehículos deberán ser nuevos y matriculados por primera vez en España, pudiendo adquirirse mediante compra directa, leasing financiero o renting.

Uno de los aspectos más destacados es que la ayuda tendrá carácter retroactivo. Los autónomos podrán solicitarla incluso si el vehículo se adquirió a partir del 1 de enero de 2026, siempre que también se haya dado de baja el vehículo antiguo desde esa misma fecha.

La tramitación se realizará de forma completamente telemática y con un sistema automatizado que permitirá resolver las solicitudes con mayor rapidez. La previsión es que el incentivo pueda abonarse en el momento de la concesión, en un plazo máximo de un mes desde la solicitud.

Este nuevo plan no sustituye al programa MOVES destinado a la movilidad eléctrica, sino que lo complementa, ampliando las opciones para quienes necesitan vehículos eficientes pero no necesariamente electrificados.

Durante la presentación del programa también se firmó un protocolo de colaboración entre la Agencia Andaluza de la Energía y Faconauto, la patronal de los concesionarios oficiales de automoción, con el objetivo de difundir estas ayudas entre potenciales beneficiarios.

La renovación del parque móvil se considera una pieza clave para avanzar hacia una movilidad más sostenible. En Andalucía, más del 63 % de los vehículos supera los diez años de antigüedad y el transporte representa el 43,4 % del consumo energético total, con una fuerte dependencia de los derivados del petróleo. Con este tipo de iniciativas se busca acelerar la modernización del parque automovilístico y reducir las emisiones contaminantes en los próximos años.