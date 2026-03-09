El descenso de las temperaturas marca el inicio de la semana en Huelva con posibilidad de lluvias débiles

La semana arranca en Huelva con un descenso notable de las temperaturas y la posibilidad de lluvias débiles durante las primeras jornadas. Las previsiones apuntan a que las precipitaciones podrían hacer acto de presencia tanto hoy como mañana, aunque de forma poco intensa y puntual.

El cambio más significativo se producirá en los termómetros, especialmente el martes, cuando se espera que las temperaturas bajen hasta los 15 grados de máxima y los 7 grados de mínima, valores algo más frescos de lo habitual en las últimas semanas.

A partir de mitad de semana, las temperaturas comenzarán a recuperarse progresivamente a medida que se acerque el fin de semana, cuando se prevé que vuelvan a situarse en registros más suaves.

De cara al sábado y al domingo, los modelos meteorológicos apuntan a la posibilidad de algunos chubascos, aunque en principio se trataría de precipitaciones dispersas y de escasa intensidad.

Este escenario refleja un tiempo variable típico del mes de marzo, con cambios frecuentes en la atmósfera y alternancia entre intervalos nubosos, lluvias débiles y periodos de estabilidad.