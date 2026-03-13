El Centro de Cría de El Acebuche espera las primeras camadas de lince ibérico de 2026

El Centro de Cría de Lince Ibérico de El Acebuche, en el entorno de Doñana, se prepara para la llegada de las primeras camadas de 2026 dentro del programa de conservación de esta especie emblemática.

Según han informado los responsables del proyecto, este año se han emparejado siete hembras reproductoras, por lo que se espera que durante las próximas semanas comiencen a producirse los nacimientos de nuevos cachorros en las instalaciones del centro.

La primera en entrar en la fase final de gestación ha sido Utopía, una hembra primeriza de tres años que afronta su primera temporada de cría dentro del programa. El animal ya ha seleccionado el interior de un refugio paridera, donde permanece encamada y ha comenzado a mostrar las primeras contracciones previas al parto.

El nacimiento de estas nuevas camadas forma parte del programa de conservación del lince ibérico, considerado durante años el felino más amenazado del planeta. Gracias a las iniciativas de cría en cautividad y a los proyectos de reintroducción en distintos territorios de la península, la población de la especie ha experimentado una notable recuperación en las últimas décadas.

Los responsables del centro continúan realizando un seguimiento constante de las hembras reproductoras para garantizar las mejores condiciones durante el proceso de parto y los primeros días de vida de los cachorros, una fase especialmente delicada para la supervivencia de las nuevas crías.