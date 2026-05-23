Villamanrique abre este sábado las presentaciones de las hermandades ante la Blanca Paloma

Las presentaciones de las hermandades filiales vivirán este sábado una de las jornadas más esperadas y multitudinarias de toda la romería con el desfile de las 80 filiales históricas ante la Hermandad Matriz de Almonte y la Virgen del Rocío.

La primera en presentarse será Villamanrique de la Condesa y la última Valencia, en una larga jornada donde las arenas de la aldea volverán a llenarse de sevillanas, tamboriles, plegarias y vivas a la Blanca Paloma.

El orden de presentación arrancará con Villamanrique, Pilas, La Palma del Condado, Moguer y Sanlúcar de Barrameda, consideradas las corporaciones más antiguas.

Tras ellas desfilarán Triana, Umbrete, Coria del Río, Huelva, San Juan del Puerto, Rociana, Carrión de los Céspedes, Benacazón, Trigueros, Gines, Jerez, Dos Hermanas, Olivares, Hinojos, Bonares, Puebla del Río, Bollullos del Condado, Valverde del Camino y Gibraleón.

La nómina continuará con Espartinas, Sanlúcar la Mayor, Lucena del Puerto, Bollullos de la Mitación, Sevilla, Huevar, Aznalcázar, El Puerto de Santa María, Madrid, Punta Umbría, Puerto Real, Barcelona, Palos de la Frontera, Emigrantes, Paterna del Campo, Villanueva del Ariscal, Lucena de Córdoba, Los Palacios, Écija, Villarrasa, Isla Cristina, Bormujos, Camas, Las Palmas, Lebrija, La Línea de la Concepción, Córdoba y Rota.

Las últimas en desfilar serán Ayamonte, Villalba del Alcor, Granada, Isla Mayor, Cabra, Málaga, Cádiz, Puente Genil, Jaén, Castillo de Locubín, Alcalá de Guadaíra, Algeciras, Marbella, Tocina, Gelves, Utrera, Almería, Cerro del Águila, Sevilla Sur, Toledo, Almensilla, Las Cabezas de San Juan, San Juan de Aznalfarache, Fuengirola, Ceuta, Osuna, Santiponce y Valencia.

Miles de rocieros acompañarán durante toda la jornada a sus Simpecados en uno de los momentos más simbólicos y emocionantes de la Romería del Rocío.