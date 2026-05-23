El Plan Romero supera ya las 260 emergencias coordinadas, un 23,7% más que 2025

El dispositivo del Plan Romero 2026 continúa registrando un importante incremento de actividad coincidiendo con la llegada de los días grandes de la romería. La Agencia de Emergencias de Andalucía EMA 1-1-2 ha coordinado ya un total de 267 incidencias, lo que supone un aumento del 23,7% respecto al mismo periodo del pasado año.

Solo durante la jornada de ayer se gestionaron 104 emergencias, convirtiéndose hasta el momento en el día de mayor actividad desde la activación del operativo.

La mayor parte de los avisos atendidos corresponde a asistencias sanitarias, con 149 incidencias registradas, seguidas de problemas relacionados con el tráfico (33), bienestar animal (23), seguridad ciudadana (12) y accidentes de circulación (10).

Entre los casos más destacados gestionados por el operativo figuran varias atenciones por caídas de caballo en el Puente del Ajolí y en Arroyo de Caño Marín. En este último punto, una persona quedó atrapada por las piernas y tuvo que ser rescatada por la Guardia Civil antes de ser atendida y trasladada por el 061 a un centro hospitalario.

También se ha coordinado la caída de una motocicleta con un varón herido por traumatismos, que fue derivado a un hospital de Sevilla.

Durante la pasada noche, el dispositivo activó además la búsqueda de un anciano de 85 años desaparecido, que finalmente fue localizado por la Guardia Civil y devuelto junto a sus familiares. Del mismo modo, el operativo encontró a un menor de tres años que se había perdido en los caminos.

En el apartado veterinario, el Plan Romero ha informado de la retirada este viernes de un buey fallecido perteneciente a la filial de Mairena del Aljarafe, en la calle Santa Olalla de la aldea. A ello se suma la retirada durante esta mañana de un caballo muerto en Caño Marín, junto al Puente del Rey.

Por su parte, la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma ha realizado 86 inspecciones de Medio Ambiente y levantado 155 actas de infracción de las normas de tránsito.

Además, los agentes han desarrollado 21 inspecciones de consumo, inspeccionado 17 locales y tramitado 12 denuncias. El balance incluye también la identificación de 458 personas, 22 auxilios a ciudadanos, 319 actuaciones informativas y el control de 738 vehículos.

El Plan Romero afronta así las horas centrales de la romería con una aldea cada vez más llena de peregrinos y con un dispositivo que mantiene activados todos los recursos de seguridad, emergencias y atención sanitaria ante la masiva afluencia de romeros.