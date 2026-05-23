La Guardia Civil rescata a un jinete atrapado bajo su caballo en una zona de lodos de El Rocío

La Guardia Civil ha auxiliado y rescatado ilesos durante la madrugada de este sábado a un jinete y a su caballo tras sufrir un accidente en una zona de lodos de la aldea de El Rocío.

Los hechos ocurrieron cuando el caballo se desbocó y se dirigió sin control hacia una zona de maleza y terreno pantanoso próxima al arroyo Cañada Martín. Debido a la inestabilidad del suelo, el animal perdió el equilibrio y cayó de costado, dejando atrapado al jinete bajo su peso, mientras el equino era incapaz de incorporarse por sus propios medios.

A pesar de las dificultades derivadas de la escasa iluminación, la ausencia de tránsito de personas y la imposibilidad de moverse, la víctima logró alcanzar su teléfono móvil y alertar al servicio de emergencias 112, facilitando una ubicación aproximada del incidente.

Tras recibir el aviso, una patrulla de la Guardia Civil se desplazó hasta la zona y consiguió localizar al jinete, que se encontraba prácticamente sumergido en el arroyo y atrapado bajo el caballo.

El rescate culminó con éxito gracias a la rápida intervención de los agentes y, especialmente, a la experiencia de uno de los guardias civiles participantes, que había estado destinado durante diez años en el Escuadrón de Caballería de la Guardia Civil. Sus conocimientos en el manejo de caballos en situaciones de estrés resultaron fundamentales para liberar primero al jinete y posteriormente poner en pie al animal, en una operación dificultada por las complicadas condiciones del terreno.

Tanto el jinete como el caballo resultaron prácticamente ilesos tras el accidente.