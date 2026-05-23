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El calor obliga a extremar la precaución durante la Misa de Pentecostés en El Rocío

Miles de peregrinos asistirán este domingo a pleno sol a uno de los actos centrales de la romería junto a la marisma
Rocío 2025
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El calor obliga a extremar la precaución durante la Misa de Pentecostés en El Rocío
Antonio Bendala
Antonio Bendala
23/05/26 - 18:44
Las altas temperaturas previstas para este domingo en El Rocío obligarán a extremar las precauciones durante la celebración de la Misa Pontifical de Pentecostés, uno de los actos más multitudinarios de toda la romería.

Miles de personas asistirán desde primeras horas de la mañana al Paseo Marismeño, una amplia explanada situada junto a la marisma y prácticamente sin zonas de sombra, donde el calor comenzará a sentirse con intensidad desde antes del inicio de la eucaristía.

Los servicios sanitarios y de emergencias recomiendan acudir con agua, protegerse del sol con gorras, sombreros o abanicos y evitar exposiciones prolongadas al sol, especialmente en niños, mayores y personas con patologías previas.

También se aconseja hidratarse constantemente, buscar zonas con ventilación y prestar atención a posibles síntomas de golpe de calor o deshidratación, como mareos, fatiga o sensación de debilidad.

La subida de las temperaturas mínimas durante la madrugada y el ambiente cargado de humedad junto a la marisma harán además que el calor apenas dé tregua durante buena parte de la jornada y la noche.

Pese a ello, miles de rocieros volverán a desafiar el sol para vivir uno de los momentos más solemnes y emocionantes de toda la romería junto a la Virgen del Rocío.