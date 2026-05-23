El calor obliga a extremar la precaución durante la Misa de Pentecostés en El Rocío

Miles de personas asistirán desde primeras horas de la mañana al Paseo Marismeño, una amplia explanada situada junto a la marisma y prácticamente sin zonas de sombra, donde el calor comenzará a sentirse con intensidad desde antes del inicio de la eucaristía.

Los servicios sanitarios y de emergencias recomiendan acudir con agua, protegerse del sol con gorras, sombreros o abanicos y evitar exposiciones prolongadas al sol, especialmente en niños, mayores y personas con patologías previas.

También se aconseja hidratarse constantemente, buscar zonas con ventilación y prestar atención a posibles síntomas de golpe de calor o deshidratación, como mareos, fatiga o sensación de debilidad.

La subida de las temperaturas mínimas durante la madrugada y el ambiente cargado de humedad junto a la marisma harán además que el calor apenas dé tregua durante buena parte de la jornada y la noche.

Pese a ello, miles de rocieros volverán a desafiar el sol para vivir uno de los momentos más solemnes y emocionantes de toda la romería junto a la Virgen del Rocío.