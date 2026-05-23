Las 80 hermandades más antiguas rinden pleitesía a la Matriz y a la Blanca Paloma en las presentaciones del sábado

El Rocío vive ya una de las jornadas más emocionantes y multitudinarias de toda la romería con las presentaciones de las 80 hermandades históricas ante la Hermandad Matriz de Almonte y la Virgen del Rocío.

Desde las 12.00 horas, miles de peregrinos abarrotan la plaza de la ermita y las calles de la aldea acompañando a sus Simpecados entre sevillanas, tamboriles, plegarias y vivas a la Blanca Paloma en una estampa única de fe y sentimiento rociero.

La filial de Villamanrique de la Condesa ha sido la encargada de abrir la larga nómina de presentaciones, seguida de Pilas, La Palma del Condado, Moguer y Sanlúcar de Barrameda, consideradas las corporaciones más antiguas del Rocío.

A lo largo de la jornada continúan desfilando Triana, Umbrete, Coria del Río, Huelva, San Juan del Puerto, Rociana, Carrión de los Céspedes, Benacazón, Trigueros, Gines, Jerez, Dos Hermanas, Olivares, Hinojos, Bonares, Puebla del Río, Bollullos del Condado, Valverde del Camino y Gibraleón.

También realizan su presentación Espartinas, Sanlúcar la Mayor, Lucena del Puerto, Bollullos de la Mitación, Sevilla, Huevar, Aznalcázar, El Puerto de Santa María, Madrid, Punta Umbría, Puerto Real, Barcelona, Palos de la Frontera, Emigrantes, Paterna del Campo, Villanueva del Ariscal, Lucena de Córdoba, Los Palacios, Écija, Villarrasa, Isla Cristina, Bormujos, Camas, Las Palmas, Lebrija, La Línea de la Concepción, Córdoba y Rota.

Cuando el calor más apriete será el turno de Ayamonte, Villalba del Alcor, Granada, Isla Mayor, Cabra, Málaga, Cádiz, Puente Genil, Jaén, Castillo de Locubín, Alcalá de Guadaíra, Algeciras, Marbella, Tocina, Gelves, Utrera, Almería, Cerro del Águila, Sevilla Sur, Toledo, Almensilla, Las Cabezas de San Juan, San Juan de Aznalfarache, Fuengirola, Ceuta, Osuna, Santiponce y Valencia, que cerrará las presentaciones.

La aldea afronta así una de sus jornadas más simbólicas antes de la llegada de la madrugada del lunes y el esperado salto de la reja.