Las últimas hermandades rocieras de Huelva ya están en camino

La provincia de Huelva ya vive plenamente el ambiente rociero después de que este jueves hayan realizado su salida las últimas hermandades onubenses rumbo a El Rocío, completando así el calendario de peregrinaciones hacia la aldea almonteña.

Las filiales de Hermandad del Rocío de La Palma del Condado, Moguer, Rociana del Condado, Hinojos, Bonares, Bollullos Par del Condado, Paterna del Campo, Villarrasa, Villalba del Alcor, Niebla, Chucena, Escasean del Campo y Manzanilla protagonizan una intensa jornada cargada de emoción, despedidas y fervor rociero.

Con todas las filiales onubenses ya repartidas por los distintos caminos, la provincia encara ahora uno de los momentos más esperados de la romería. Será este viernes cuando la llegada de la Hermandad del Rocío de Huelva a la aldea marque simbólicamente el arranque de la Romería del Rocío 2026.

Los caminos onubenses dejan ya imágenes de enorme belleza entre pinares, arenas y marismas, con hermandades avanzando lentamente al compás de las sevillanas, las plegarias y el sonido inconfundible de la flauta y el tambor.

Tras varios días de peregrinación, promesas y convivencia, la provincia de Huelva entrará de lleno en las horas grandes del Rocío, una celebración donde la emoción vuelve a desbordarse entre abrazos, vivas y miradas puestas en la Blanca Paloma.