El Rocío activa las restricciones de tráfico y seguridad para los días grandes de la Romería

El Rocío entra desde este jueves en los días centrales de la Romería 2026 con la activación de las principales medidas especiales de tráfico, seguridad y convivencia establecidas por el Ayuntamiento de Almonte para ordenar la aldea durante las jornadas de máxima afluencia de peregrinos.

Entre las decisiones más importantes destaca la prohibición de circulación y estacionamiento de vehículos a motor en toda la aldea desde las 15:00 horas de este jueves y hasta la misma hora del próximo lunes 25 de mayo.

Además, las restricciones se prolongarán hasta las 22:00 horas del lunes en el entorno del Santuario, especialmente en zonas como el Paseo Marismeño, calle Santeros, El Real, calle Moguer y calle Las Camaristas, coincidiendo con la salida de las hermandades tras la romería.

El Ayuntamiento recuerda que los vehículos autorizados solo podrán acceder para realizar servicios concretos y durante un tiempo limitado, con un máximo de 40 minutos durante los cortes especiales de seguridad.

También queda cerrado al tráfico el nuevo acceso sur de la A-483, salvo para vehículos de emergencia y transporte público autorizado, mientras que continúan las limitaciones para vehículos pesados de más de 7.500 kilos en distintos tramos de esta carretera.

Las autoridades han advertido además que los vehículos que incumplan las normas podrán ser retirados al depósito municipal habilitado junto a la oficina del Plan Aldea.

El dispositivo especial afecta igualmente a la circulación de caballos y carros, que deberán cumplir medidas específicas de seguridad y contar con seguro obligatorio y matrícula identificativa expedida por el Ayuntamiento de Almonte para este Rocío 2026.

Entre las normas fijadas se prohíbe circular al trote o al galope dentro de la aldea, así como el uso del teléfono móvil o el consumo de alcohol durante la conducción de animales o vehículos de tracción animal.

En materia sanitaria, las urgencias se centralizan en el CECOPI ubicado en la R-30, operativo desde este miércoles y hasta el próximo martes, mientras que el centro de salud de El Rocío permanecerá cerrado durante los días grandes de la romería.

El Bando municipal también recoge medidas relacionadas con la convivencia y el mantenimiento de las tradiciones rocieras. Se restringe la música no tradicional, la instalación de puestos sin licencia y la emisión de sonido durante actos oficiales como el Rosario, la Presentación de Hermandades o la Procesión de la Virgen.

Como novedad este año, el Ayuntamiento pondrá en marcha un servicio piloto de recogida puerta a puerta de envases de vidrio en varias calles de la aldea para reforzar la limpieza durante las jornadas de máxima concentración de personas.

Con todo ello, El Rocío se prepara ya para vivir las horas más intensas de una romería que volverá a reunir a cientos de miles de personas en torno a la Virgen del Rocío.