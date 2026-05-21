La brisa mitigará el calor en el camino de las hermandades hacia El Rocío

La provincia de Huelva vive este jueves una de las jornadas más intensas del ambiente rociero con miles de peregrinos avanzando hacia El Rocío bajo un tiempo plenamente veraniego en el que la brisa se está convirtiendo en la gran aliada de los caminos.

El viento flojo de componente este y sureste está ayudando a suavizar ligeramente las altas temperaturas que se registran desde primera hora del día, especialmente en zonas abiertas de marismas y pinares por donde transitan las hermandades onubenses.

Aunque el calor seguirá siendo protagonista, con máximas que podrían alcanzar entre los 34 y 36 grados en puntos del interior de la provincia, las suaves corrientes de aire están permitiendo hacer más llevadera la peregrinación de romeros, caballistas y carriolas.

En la capital onubense los termómetros rondarán los 30 grados, mientras que en municipios costeros como Punta Umbría, Matalascañas o Islantilla el ambiente será algo más suave gracias a la influencia marina.

Los cielos permanecerán despejados durante toda la jornada, en un día donde el polvo del camino volverá a mezclarse con el sonido de los tamboriles, las sevillanas y las plegarias de las hermandades que ya se acercan a la aldea almonteña.

La previsión mantiene además la estabilidad meteorológica para los próximos días, sin lluvias y con temperaturas altas para esta época de mayo, en un Rocío 2026 que vuelve a arrancar con marcado sabor a verano en toda la provincia de Huelva.