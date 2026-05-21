La Hermandad de Huelva ya camina hacia El Rocío entre palmas, promesas y miles de corazones rocieros

Las calles de Huelva vuelven a sonar este jueves a tamboril, plegarias y palmas. La Hermandad del Rocío de Huelva ya camina hacia El Rocío en una de las jornadas más esperadas y multitudinarias de toda la romería, dejando tras de sí estampas cargadas de emoción, fe y sentimiento rociero.

Desde primera hora de la mañana, miles de personas han acompañado al Simpecado en el inicio de una nueva peregrinación marcada por las promesas, los abrazos y las lágrimas contenidas de quienes vuelven a ponerse delante de la carreta para buscar a la Blanca Paloma.

La jornada comenzó a las 7:30 horas con la tradicional Misa de Romeros antes de que, a las 9:00 horas, la hermandad iniciara oficialmente su salida desde la casa hermandad por las calles Niñas de la Manola, Marismeños, avenida de Andalucía y Galaroza.

Salida de la Hermandad de Huelva.

Con más de 7.000 hermanos, la Hermandad de Huelva vuelve a convertirse en una auténtica marea rociera que transforma la ciudad en un río blanco de carriolas, caballos, flores y vivas a la Virgen del Rocío.

El Hermano Mayor, Juan José Gómez, encabeza este año una peregrinación que deja algunos de sus momentos más emotivos en las visitas a la Iglesia del Rocío y a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, donde decenas de onubenses aguardan el paso del Simpecado entre aplausos y cánticos.

De ahí, al monumento a la Virgen del Rocío antes de partir a los caminos para encontrarse con la Blanca Paloma.