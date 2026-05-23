Programa de cultos para el domingo en El Rocío: horarios, lugares y actos centrales de la romería

El Rocío afrontará este domingo los cultos centrales de la romería con una intensa jornada de celebraciones religiosas que culminará en la madrugada del lunes con el esperado salto de la reja y la salida procesional de la Virgen del Rocío.

El primero de los grandes actos llegará a las 10:00 horas con la solemne Misa Pontifical de Pentecostés, que se celebrará en el Paseo Marismeño y estará presidida por el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra.

La eucaristía será concelebrada junto a los capellanes de las hermandades filiales y contará con el acompañamiento musical del coro de la Coronación Canónica de la Virgen del Rocío de Penitencia de la Hermandad de la Redención.

Ya por la tarde, a las 20:00 horas, tendrá lugar la tradicional misa de tamborileros, carreteros y coheteros, uno de los cultos más simbólicos de la romería y dedicado a quienes mantienen vivas muchas de las tradiciones del Rocío.

La emoción alcanzará su punto culminante a partir de las 00:00 horas con la salida del Santo Rosario desde la Plaza de Doñana. En este acto participarán todas las hermandades filiales acompañando a sus Simpecados en una de las estampas más solemnes y sobrecogedoras de toda la romería.

Será al término del Rosario, y una vez llegue el Simpecado de la Hermandad Matriz de Almonte, cuando se produzca el momento más esperado por miles de rocieros: el salto de la reja y la salida de la Virgen del Rocío para recorrer las arenas de la aldea entre vivas, lágrimas y emoción desbordada.