El Plan Romero supera las 150 incidencias en unos días de máxima afluencia en El Rocío

El dispositivo del Plan Romero 2026 ha gestionado ya un total de 152 incidencias desde su activación, lo que supone un incremento del 26,7% respecto al mismo periodo del pasado año, aunque las administraciones destacan que la romería continúa desarrollándose sin emergencias graves.

El consejero de la Presidencia, Interior y Emergencias en funciones de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha presidido este viernes el Comité de Operaciones del Plan Aldea celebrado en el nuevo Cecopi de El Rocío.

Durante la reunión se ha constatado el importante incremento de personas y movimientos en la aldea coincidiendo con la llegada masiva de hermandades en una de las jornadas más intensas de la romería.

Antonio Sanz ha subrayado que “el Plan Romero y el dispositivo Aldea están preparados y a pleno rendimiento” para afrontar los días clave de la celebración.

La mayoría de las incidencias coordinadas por el 112 han sido de carácter sanitario, con 71 actuaciones, seguidas de problemas de tráfico, bienestar animal, accidentes de circulación e incendios.

Entre los sucesos más destacados figuran varios atropellos, el vuelco de una carriola en el Barrio de las Gallinas con cinco heridos y el incendio de un camión de transporte animal en la carretera de Almonte que provocó la muerte de ocho mulos.

En el ámbito sanitario, el operativo ha realizado ya 285 asistencias y 17 traslados hospitalarios, diez de ellos a centros sanitarios de la provincia de Huelva.

La Dirección General de Tráfico ha confirmado además un aumento de desplazamientos hacia la aldea respecto al pasado año, con más de 30.700 movimientos registrados y un crecimiento del tráfico superior al 6% durante algunas jornadas.

Por su parte, la Guardia Civil, Policía Local y el resto de dispositivos integrados en el Plan Aldea han señalado que el operativo se está desarrollando con normalidad pese a la elevada concentración de personas y vehículos.

Durante este viernes está prevista la entrada de 60 nuevas hermandades en la aldea, lo que elevará hasta 116 las filiales que dormirán ya en El Rocío en las horas previas a los actos centrales de la romería.