Las hermandades filiales se presentan ante la Matriz y la Blanca Paloma

Las hermandades filiales comienzan sus tradicionales presentaciones ante la Hermandad Matriz de Almonte y la Virgen del Rocío en uno de los actos más multitudinarios y emocionantes de toda la romería.

Las arenas de la aldea se llenarán de peregrinos acompañando a sus Simpecados entre sevillanas, plegarias, tamboriles y vivas a la Blanca Paloma mientras las filiales avanzan lentamente hacia la puerta principal del Santuario Nacional de Nuestra Señora del Rocío.

La jornada estará protagonizada por las hermandades comprendidas entre la número 127, Hermandad del Rocío de Torremolinos, la más joven de todas, y la número 81, Hermandad del Rocío de Mairena del Alcor.

Durante toda la tarde desfilarán por la plaza del Rocío decenas de filiales llegadas desde distintos puntos de España y del extranjero, entre ellas varias onubenses como Hermandad del Rocío de Cartaya, Hermandad del Rocío de Escacena del Campo, Hermandad del Rocío de Manzanilla, Hermandad del Rocío de Chucena y Hermandad del Rocío de Niebla.

Durante la tarde pasarán por la plaza del Rocío las hermandades de Torremolinos, Montequinto, Linares, Garrucha, Sabadell, Baeza, El Viso del Alcor, San Sebastián de los Reyes, La Carolina, Cartaya, Valencina de la Concepción, Salteras, Torrejón de Ardoz, Santa Fe, Albaida del Aljarafe, Castrense, Chipiona, Chiclana de la Frontera, Cornellá, San Antonio de Portmany, Pozuelo de Alarcón, Morón de la Frontera, Palomares del Río, San Fernando, Mairena del Aljarafe, Palma de Mallorca, Guadix, Alcalá de Henares, Alicante, Escacena del Campo, Estepona, Bruselas, Arcos de la Frontera, Tomares, Manzanilla, Murcia, La Algaba, Chucena, Badajoz, Ronda, Alcalá la Real, Priego de Córdoba, Málaga La Caleta, Niebla, Sevilla Macarena, Carmona y Mairena del Alcor.

La aldea volverá a convertirse así en un inmenso río de fe y emoción en el que cada Simpecado será recibido por miles de personas en las horas previas a los días grandes del Rocío 2026.