La Hermandad de Huelva alcanza La Matilla tras una intensa jornada de camino hacia El Rocío

La Hermandad del Rocío de Huelva ya descansa en La Matilla tras completar la primera gran jornada de su peregrinación hacia El Rocío en un jueves marcado por la emoción, las sevillanas y el fervor rociero que ha acompañado al Simpecado durante todo su recorrido.

La filial onubense alcanzó La Matilla a las 19:30 horas, punto fijado para la pernocta de miles de rocieros que han vuelto a convertir el camino en una auténtica marea de promesas, tamboriles y vivas a la Blanca Paloma.

Tras una jornada intensa desde la salida por las calles de Huelva, los peregrinos afrontarán ahora una de las escenas más íntimas y sobrecogedoras del Rocío. Ya en plena madrugada, el silencio del campo solo quedará roto por las oraciones, el sonido lejano de los tamboriles y la luz de las velas durante el rezo del Santo Rosario, previsto para las 00:00 horas.

La imagen del Simpecado rodeado de candiles y plegarias volverá a dejar una de las fotografías más emocionantes del Rocío onubense.

La hermandad retomará este viernes su caminar muy temprano. A las 7:00 horas tendrá lugar el tradicional toque de alba y una hora después, a las 8:00, se celebrará la misa antes de reiniciar la marcha.

La salida desde La Matilla está prevista para las 9:00 horas rumbo al paraje de El Gato, donde la hermandad realizará el sesteo a partir de las 13:45 horas.

Tras el descanso, los rocieros retomarán el camino a las 15:45 horas para afrontar los últimos kilómetros antes de alcanzar la aldea almonteña.

La entrada en el Barrio de las Gallinas está prevista para las 20:00 horas en una de las llegadas más esperadas por los devotos onubenses, mientras que la entrada oficial de la carroza en la casa hermandad se producirá alrededor de las 23:00 horas.

Será entonces cuando Huelva complete su peregrinación y quede definitivamente abrazada por el ambiente único de El Rocío en las horas previas a los días grandes de la romería.