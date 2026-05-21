Más de 650 efectivos blindan El Rocío por tierra, aire y control digital en el arranque del Plan Aldea 2026

El Rocío ya vive bajo el despliegue especial del Plan Aldea 2026, el operativo de seguridad activado para garantizar la protección y el normal desarrollo de los días centrales de la Romería con más de 650 efectivos del Estado trabajando las 24 horas.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha presentado este jueves el dispositivo especial, integrado dentro del Plan Rocío Seguro 2026, que moviliza a más de 3.000 profesionales de la Administración General del Estado durante toda la romería.

Dentro de la aldea y su entorno más inmediato, el grueso del operativo recae sobre la Guardia Civil, con alrededor de 620 agentes pertenecientes a 13 unidades especializadas bajo el mando de la Comandancia de Huelva.

El objetivo del dispositivo será garantizar la seguridad ciudadana, el control del tráfico y una respuesta inmediata ante cualquier emergencia durante los actos con mayor concentración de peregrinos, como la presentación de hermandades, el Rosario, la Misa de Pentecostés o la salida procesional de la Virgen.

Una de las principales novedades de este año será el refuerzo tecnológico y digital del operativo. El Rocío contará con vigilancia permanente mediante drones, inhibidores de drones y tres helicópteros de la Guardia Civil equipados con sistemas de transmisión en tiempo real.

Además, se estrena un nuevo centro de coordinación desde el que se supervisarán imágenes y comunicaciones las 24 horas del día para controlar cualquier incidencia en la aldea.

“Todos trabajan desde ya en plena colaboración con el resto de administraciones para proteger el espacio aéreo, terrestre y digital del entorno de la ermita”, aseguró Pedro Fernández.

El operativo incorpora también una oficina móvil pionera en Andalucía para atención ciudadana, presentación de denuncias y apoyo en situaciones de emergencia.

La seguridad se reforzará además con patrullas específicas como el Equipo Halcón, unidades caninas, Policía Judicial especializada en mujer y menores y presencia permanente de la Guardia Civil en el CECOPI.

En paralelo, la Dirección General de Tráfico mantiene un amplio dispositivo especial ante el aumento del tráfico asociado a la romería, que ya registra un incremento del 6,4% respecto al pasado año.

El delegado del Gobierno hizo además un llamamiento a la prudencia ante la convivencia en carreteras y caminos de vehículos, caballos, carriolas y miles de peregrinos.

Como parte del operativo internacional, una delegación de Kenia participa estos días en El Rocío dentro del proyecto europeo Public Spaces+, liderado por España, para conocer sobre el terreno el modelo de seguridad desplegado en la mayor romería de Europa.

Junto al dispositivo estatal, la Diputación Provincial de Huelva aporta alrededor de 430.000 euros destinados al acondicionamiento de caminos, limpieza, recogida de residuos, instalación de abrevaderos para animales y despliegue del Consorcio Provincial de Bomberos.

Todo ello permitirá afrontar con mayores garantías unos días en los que más de un millón de personas volverán a pasar por la aldea almonteña durante los momentos más intensos de la Romería del Rocío 2026.