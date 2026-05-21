Kenia toma El Rocío como modelo internacional de seguridad antiterrorista en grandes eventos

El Rocío se ha convertido estos días en escenario de un intercambio internacional sobre seguridad y lucha antiterrorista con la presencia de una delegación oficial de Kenia que acompaña el despliegue de la Guardia Civil durante la Romería 2026.

La visita forma parte del proyecto europeo Public Spaces+, financiado por la Unión Europea y liderado desde España por la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP), la Guardia Civil y la High Risk Security Network.

El objetivo es compartir experiencias y protocolos de protección de espacios públicos frente a amenazas terroristas con países especialmente afectados por el extremismo internacional como Kenia, Senegal y Ghana.

Durante tres días, representantes del Centro Nacional de Contraterrorismo de Kenia y expertos en seguridad acompañarán distintos puntos estratégicos del operativo desplegado en El Rocío, considerado uno de los dispositivos de seguridad más complejos de Europa por la enorme concentración de personas que reúne la romería.

La delegación conocerá sobre el terreno el funcionamiento del centro de mando y control, las unidades antiterroristas, los equipos de drones y contramedidas aéreas, los sistemas de comunicación, las unidades caninas K9 especializadas en detección de explosivos y distintos despliegues tácticos y operativos.

La visita está siendo coordinada junto a especialistas antiterroristas de la Guardia Civil, representantes del Servicio Europeo de Acción Exterior y responsables de la FIAP.

El proyecto Public Spaces+ contempla durante los próximos años distintas acciones de cooperación internacional y formación para cerca de 500 efectivos policiales africanos en materias como control de drones, asistencia sanitaria policial, rescates tácticos, manejo de explosivos o intervención en grandes eventos multitudinarios.

Tras el paso por El Rocío, el programa continuará con nuevos intercambios de experiencias en citas internacionales como el Festival Internacional de Benicàssim o acontecimientos deportivos y culturales previstos en África.

Entre ellos destacan los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026, la Copa África de Naciones de 2027 o grandes celebraciones nacionales en Ghana.

El proyecto cuenta con una financiación de seis millones de euros de la Unión Europea y se integra dentro de la Estrategia de Seguridad comunitaria frente a amenazas terroristas en espacios públicos de gran afluencia.