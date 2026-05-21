El Plan Aldea arranca sin incidencias graves pese al aumento de emergencias y tráfico en El Rocío

El Rocío vive sus primeros días de romería bajo un escenario de normalidad dentro del amplio dispositivo del Plan Aldea 2026, pese al incremento de emergencias y al intenso movimiento de hermandades por los distintos caminos.

Desde la activación del Plan Romero el pasado lunes 18 de mayo y hasta primera hora de este jueves, el servicio de emergencias 112 Andalucía ha coordinado un total de 74 incidencias, lo que supone un aumento del 28,3% respecto al mismo periodo del pasado año.

La mayoría de los avisos han estado relacionados con incidencias de tráfico, asistencias sanitarias y consultas informativas de las propias hermandades durante su peregrinación hacia la aldea almonteña.

Aun así, desde la organización destacan que la romería se está desarrollando con absoluta normalidad y sin incidentes de gravedad.

“Para quienes trabajamos en el ámbito de las emergencias, no puede haber una noticia mejor”, han señalado los responsables del operativo.

La provincia de Sevilla concentra hasta el momento el mayor número de avisos al 112 con 40 incidencias, seguida de Huelva con 28 y Cádiz con seis.

Además, durante la noche y madrugada del miércoles al jueves no se registraron hechos relevantes.

En paralelo, la Unidad de Policía Nacional Adscrita a Andalucía ha levantado ya 44 actas de infracción relacionadas con normas de tránsito y ha realizado 13 inspecciones de consumo, además de identificar a 159 personas, auxiliar a 29 ciudadanos y controlar más de 200 vehículos.

En cuanto al tránsito rociero, este jueves han iniciado su camino hacia El Rocío un total de 33 hermandades, mientras que otras 56 tienen prevista su llegada a la aldea a lo largo de la jornada.

A ellas se suman otras 47 filiales que avanzan actualmente por los caminos de Sevilla, Huelva y Cádiz sin incidencias destacadas.

Todo ello en unos días marcados por la intensa movilización de peregrinos, carriolas, caballos y vehículos que vuelven a convertir a El Rocío en el epicentro de la devoción y la convivencia andaluza.