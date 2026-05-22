Consternación tras el fallecimiento de un joven de la Hermandad de Isla Cristina

La Romería de El Rocío vive este viernes una jornada marcada por la tristeza tras el fallecimiento de un joven perteneciente a la Hermandad del Rocío de Isla Cristina.

Según las primeras informaciones, el joven ha sido hallado en la vivienda que tenía alquilada junto a un grupo de amigos en la aldea almonteña.

Por el momento no han trascendido las causas del fallecimiento, quedando los hechos pendientes de esclarecimiento.

La noticia ha causado una profunda conmoción entre los peregrinos y miembros de la hermandad isleña, así como entre numerosos rocieros presentes ya en El Rocío durante los días centrales de la romería.

Las muestras de dolor y apoyo hacia la familia y allegados del joven no han tardado en sucederse en una jornada especialmente dura para el Rocío onubense.