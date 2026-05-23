Almonte refuerza el bienestar animal con 15 abrevaderos y 12 zonas de ducha para caballos durante El Rocío

El Ayuntamiento de Almonte ha reforzado durante la Romería del Rocío su dispositivo de bienestar animal con la instalación de 15 puntos de abrevadero y 12 zonas de ducha para caballos repartidas entre la aldea y distintos accesos.

La medida forma parte del operativo especial previsto para los días centrales de la romería, en los que El Rocío vuelve a convertirse en uno de los mayores espacios de concentración de equinos de toda Europa.

Planos abrevaderos 2026

El Consistorio ha destacado que el cuidado y respeto hacia los animales debe entenderse como parte esencial del propio movimiento rociero y de la evolución de una romería “cada vez más concienciada con el entorno y el bienestar animal”.

Además de los abrevaderos y zonas de ducha, el dispositivo incluye espacios de sombra y áreas abiertas destinadas a favorecer el descanso de los animales, especialmente durante las horas de mayor calor.

El objetivo es facilitar la hidratación y recuperación de los caballos tanto tras el camino como durante su estancia en la aldea.

El Ayuntamiento también ha recordado la obligación de que todos los vehículos de tracción animal estén correctamente identificados, dispongan de seguro de responsabilidad civil y cuenten con los elementos de visibilidad exigidos, especialmente para la circulación nocturna.

Bienestar Animal Rocío 2026

Desde el Consistorio almonteño insisten en que la protección animal debe formar parte de la propia esencia de la romería y apelan a la responsabilidad colectiva de todos los participantes.

“El Rocío debe ser ejemplo de respeto hacia la aldea, hacia el entorno natural y hacia los animales que forman parte de una de sus estampas más reconocibles”, destacan desde el Ayuntamiento.