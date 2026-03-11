‘Vacaciones en Paz’ busca 18 familias de Huelva para acoger a niños saharauis este verano

La Federación de Asociaciones Solidarias con el Sáhara de Huelva ha hecho un llamamiento a las familias de la provincia para que participen en el programa ‘Vacaciones en Paz’ acogiendo este verano a niños y niñas saharauis procedentes de los campamentos de refugiados de Tinduf. En concreto, la organización busca dieciocho familias que permitan completar la acogida prevista para los meses de julio y agosto.

Según ha explicado la coordinadora del proyecto, Guadalupe Camacho, con estas familias se podría alcanzar la cifra de 105 menores participantes en el programa, de los cuales 25 viajarán por primera vez a la provincia. “Aún nos falta encontrar familias para esos niños que vienen por primera vez”, ha señalado.

El programa ‘Vacaciones en Paz’ permite a los menores saharauis pasar el verano lejos de las duras condiciones de los campamentos, donde las temperaturas alcanzan los 50 grados. Durante su estancia en Huelva, los niños reciben revisiones médicas, una alimentación equilibrada y la oportunidad de convivir con familias que les ofrecen un entorno diferente durante dos meses.

Este proyecto es uno de los tres que cuentan con el apoyo de la Diputación de Huelva, junto a la Caravana por la Paz y una ayuda de emergencia alimentaria destinada a los campamentos de refugiados. En total, estas iniciativas cuentan con una financiación de 38.000 euros.

La diputada de Servicios Sociales, Carmen Díaz, ha destacado el trabajo de la Federación y la importancia de la solidaridad de la ciudadanía. “Aquí puede parecer muy normal que un niño abra un frigorífico y tenga alimentos para elegir o un grifo de agua, pero los niños y niñas saharauis viven una realidad totalmente distinta”, ha señalado, agradeciendo el esfuerzo de quienes colaboran con estos proyectos.

La Federación también ha llevado recientemente ayuda alimentaria directa a los campamentos, donde ha distribuido más de 4.000 euros en cestas con productos básicos entre unas 120 familias. Además, se han ofrecido desayunos saludables a unos 250 menores en las escuelas de los campamentos.

A esta ayuda se suma la salida de la Caravana por la Paz 2026, que partirá hacia Tinduf con más de 20.000 kilos de alimentos, material sanitario y material escolar recogidos gracias a la colaboración de ayuntamientos, asociaciones, hermandades y ciudadanos de toda la provincia.

La Federación Provincial de Huelva de Asociaciones Solidarias con el Sáhara, integrada por colectivos de distintos municipios, desarrolla desde 1999 proyectos de cooperación y ayuda humanitaria destinados a mejorar las condiciones de vida de la población refugiada saharaui.