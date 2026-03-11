El Gobierno destina 10,5 millones a reparar carreteras estatales dañadas por los temporales en Huelva

El Gobierno de España ha destinado 10,5 millones de euros a actuaciones de urgencia en la Red de Carreteras del Estado en la provincia de Huelva para reparar los daños provocados por los temporales registrados durante el pasado mes de febrero.

Así lo ha destacado la subdelegada del Gobierno en Huelva, quien ha explicado que estos trabajos permitirán mejorar distintos tramos de las vías afectadas y reforzar la seguridad de los usuarios.

Las primeras actuaciones ya se están desarrollando en varios municipios de la provincia, entre ellos Almonaster la Real, Aracena, Gibraleón, Valverde del Camino y Rosal de la Frontera. En estos puntos se están ejecutando trabajos de reparación del firme y actuaciones destinadas a mejorar las condiciones de circulación.

Las intervenciones se extenderán a distintos tramos de la Red de Carreteras del Estado en la provincia, incluyendo vías como la N-431, N-433, N-435, N-442, N-444, N-445, H-30, H-31 y la A-49. El objetivo es restablecer lo antes posible unas condiciones óptimas de circulación tras los daños ocasionados por las lluvias y reforzar la seguridad vial.

Además de estas actuaciones de emergencia, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa impulsando nuevas inversiones en infraestructuras viarias en la provincia.

Entre ellas se encuentra la redacción del proyecto para la construcción de un tercer carril en la A-49 entre Huelva y San Juan del Puerto, así como la rehabilitación de 16,5 kilómetros de esta autovía entre Cartaya y Lepe.

A estas iniciativas se suma la aprobación del proyecto de trazado para mejorar la seguridad vial en la N-431 a su paso por Gibraleón, una actuación que contará con una inversión estimada de 4,76 millones de euros y que contempla la construcción de seis glorietas para mejorar los accesos y la fluidez del tráfico en el entorno del municipio.

Desde junio de 2018, el Ministerio ha destinado cerca de 83 millones de euros a actuaciones de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado en la provincia de Huelva, con el objetivo de garantizar infraestructuras viarias seguras, modernas y en buen estado.