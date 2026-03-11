El Rocío acogerá el sábado el V Vía Crucis Rociero de las hermandades de Huelva

La aldea de El Rocío será escenario el próximo sábado 14 de marzo del V Vía Crucis Rociero de las hermandades de la provincia de Huelva, un encuentro de oración que este año organiza la Real e Ilustre Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de San Juan del Puerto y que contará con la participación de unas veinticinco hermandades filiales.

El acto ha sido presentado por la diputada de Cultura, Gracia Baquero, junto a miembros de la hermandad organizadora. La jornada comenzará a las doce del mediodía con el rezo del Ángelus en la Casa Hermandad de San Juan del Puerto, tras lo cual, a las 12:30 horas, dará inicio el Vía Crucis. La programación concluirá con la celebración de la Santa Misa a las 14:15 horas.

Durante la presentación, Baquero ha destacado el significado de este encuentro para las hermandades rocieras de la provincia. “Este Vía Crucis Rociero es un momento de recogimiento, de fe, de encuentro y convivencia entre hermandades que comparten una misma devoción, la devoción a la Virgen del Rocío”, señaló.

La diputada también quiso agradecer el trabajo de la hermandad organizadora. “Queremos agradecer a la Hermandad del Rocío de San Juan del Puerto el trabajo, el esfuerzo y la dedicación con la que están preparando esta cita, así como felicitarla por mantener viva esta tradición que forma parte del patrimonio cultural y espiritual de nuestra provincia”, añadió.

Por su parte, el vocal de cultos de la hermandad sanjuanera, Fernando Mora, explicó que este año el recorrido del Vía Crucis tendrá algunas modificaciones debido al estado de los caminos tras los últimos temporales y a las obras que se están realizando en la zona.

Por este motivo, las catorce estaciones que representan los momentos de la Pasión de Cristo se desarrollarán partiendo desde la Casa Hermandad de San Juan del Puerto y recorriendo diferentes puntos de la aldea, incluyendo casas de hermandad y espacios emblemáticos.

Entre los lugares donde se rezarán las estaciones se encuentran las casas de hermandad de Rociana, Huelva, Villamanrique, Coria, Umbrete, La Palma, Bollullos Par del Condado, Sevilla, Granada y Jerez de la Frontera, finalizando el recorrido en la fachada de la Ermita, al término de la calle Moguer.

Otra de las novedades de esta edición será el estreno de la cruz que presidirá el rezo del Vía Crucis. La nueva cruz ha sido donada por la Hermandad del Rocío de Gibraleón y será bendecida el mismo día de la celebración.