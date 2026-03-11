La Diputación de Huelva guarda un minuto de silencio en memoria de las víctimas del terrorismo

La Diputación de Huelva ha rendido este miércoles homenaje a las víctimas del terrorismo con un minuto de silencio celebrado a las puertas de la institución provincial, en la Avenida Martín Alonso Pinzón, con motivo del Día Europeo en memoria de las Víctimas del Terrorismo.

El acto, que ha tenido lugar a las 12.00 horas, ha servido como muestra de recuerdo y solidaridad con todas las personas que han sufrido la violencia terrorista, y de forma especial con las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid y sus familias.

La institución provincial se ha sumado así al llamamiento realizado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que ha invitado a ayuntamientos, diputaciones y otras administraciones locales de todo el país a guardar un minuto de silencio en esta jornada como gesto de memoria, respeto y condena de cualquier forma de terrorismo.

En el acto han participado el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, y la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, junto a miembros de la Corporación provincial, representantes institucionales, trabajadores de la Diputación y ciudadanos que se han unido a este gesto simbólico.

Durante la concentración, Toscano ha señalado que “recordar a las víctimas del terrorismo es también una forma de defender los valores de libertad, convivencia y democracia que sustentan nuestra sociedad”.

Por su parte, la alcaldesa de Huelva ha subrayado la importancia de mantener vivo el recuerdo de quienes sufrieron la violencia terrorista. “La memoria de las víctimas del terrorismo debe seguir siendo un espacio de respeto y de unidad para toda la sociedad”, ha afirmado.