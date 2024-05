El IES Cuenca Minera destaca por su trabajo inclusivo entre más de 179 centros andaluces

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha entregado hoy en Sevilla al Instituto ‘Cuenca Minera’ de Minas de Riotinto el premio autonómico de la 40 edición del 40 Concurso Escolar de la ONCE.

Entrega IES Cuenca Minera

Este año 15.290 escolares de 179 centros educativos de Andalucía, bajo la coordinación de 216 profesionales de la educación, han contribuido a crear el ‘Inclusionario’, el diccionario más democrático e inclusivo de la historia y el primero con palabras que definen la importancia de la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad.

El Concurso ha distinguido también a los colegios ‘Santo Tomás’ de Jaén y el ‘Británico’ de Córdoba.

Patricia del Pozo, que felicitó a los alumnos y docentes ganadores por trabajar en el logro de una sociedad más accesible, más inclusiva y más justa, destacó que la escuela es el mejor ámbito para trabajar en favor de la inclusión, poniendo al alumno en el centro del sistema educativo. “En Andalucía trabajamos para que cada estudiante pueda desarrollar sus cualidades y explorar sus intereses, removiendo los obstáculos de todo tipo. Pretendemos que lleguen lo más lejos posible, pero, al mismo tiempo, trabajamos para que nadie se quede atrás. Porque ninguna meta educativa debería considerarse alcanzada a menos que se haya logrado para todos”, ha afirmado.

En este sentido aludió al convenio firmado en 2022 con la ONCE para blindar la atención educativa del alumnado con discapacidad visual poniendo a su disposición todos los recursos para facilitar el normal desarrollo del curso académico. De esta manera, se garantiza el derecho a la educación inclusiva, identificando y eliminando las barreras, y favoreciendo la participación y el aprendizaje para el alumnado con ceguera o discapacidad visual, de tal forma que los estudiantes puedan alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades.

En el acto de entrega de premios, celebrado en el Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Sevilla, el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, destacó la importancia estratégica que tiene la colaboración del Gobierno andaluz con la ONCE para garantizar una educación inclusiva a los 1.727 alumnos ciegos o con discapacidad visual grave que cursan estudios en Andalucía. “Somos el ejemplo de que juntos llegamos más lejos y que cuando Andalucía se propone una meta colectiva, pensando en el interés general, consigue grandes metas”, dijo Cristóbal Martínez. El delegado de la ONCE se mostró “muy orgulloso” por el nivel de participación de Andalucía, que ha vuelto a liderar el ranking a nivel nacional, y por la calidad y el compromiso que encierran las propuestas de los alumnos. “Después de las palabras vienen los hechos -afirmó-. Y con este diccionario estoy convencido que estamos sembrando un futuro en Andalucía mucho más esperanzador”.

Por su parte, la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Isabel Viruet, reivindicó el valor de las palabras como fuente transformadora de la sociedad. “No dejéis que las palabras que habéis construido pierdan el valor que les habéis dado. Porque las necesitamos -les dijo a los alumnos ganadores-. Hoy más que nunca, en un momento de tantos cambios, tantos extremos y tantas velocidades, necesitamos seguir reivindicando ese respeto y esa igualdad como valores esenciales de nuestra sociedad”.

Los ganadores

En la categoría A (3º y 4º de Primaria) recibieron el premio un grupo de 10 alumnos de 4º de Primaria del colegio ‘Santo Tomás’ de Jaén, que han inventado la palabra Superacidad , coordinados por la profesora Laura Martínez, y que la definen como “la capacidad de las personas de superar las dificultades y conseguir sus sueños”. En su cartel, muy colorista, aparecen distintos jóvenes representando letras en lengua de signos.

En la categoría B (5º y 6º de Primaria) ha recibido el premio autonómico la palabra Braudioteca, propuesta por el Colegio ‘Británico’ de Córdoba. Los 18 alumnos que conforman el grupo ‘Escritura’, de 5º de Primaria, coordinados por Arantxa Molina, la definen como “un lugar público en el que se pueden encontrar libros accesibles: audibles, en braille y en lengua escrita, de forma que TODOS podamos disfrutar de la lectura”, describen. En su cartel han dibujado dos braudiotecas con gran protagonismo del braille en su diseño.

En la categoría C (1º a 4º de la ESO y FP básica) ha recibido el premio el grupo A que conforman 17 alumnos de 2º de la ESO del Instituto ‘Cuenca Minera’ de Minas de Riotinto por la palabra Incluspeto. La definen como respeto por la inclusión y hace referencia a la importancia de respetar que todas las personas formen "parte de", es decir, que las personas con discapacidad y sus familias tengan la posibilidad de participar en igualdad de condiciones en todas las áreas de la vida (educativa, social o laboral). El cartel dibuja de forma creativa la palabra formada por jóvenes en braille.

En esta edición han participado un total de 146.022 estudiantes de toda España y 2.492 docentes de 2.230 centros educativos públicos, concertados y privados, desde Primaria hasta Secundaria, además de Educación Especial y Formación Profesional.

Presidido por el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, el jurado autonómico de esta 40 edición ha estado compuesto por la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Isabel Viruet, el presidente de la Comisión de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del Parlamento de Andalucía, Pablo García, la directora general de Ordenación, Inclusión, Participación y Evaluación Educativa de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, , Almudena García, la directora del programa ‘Solidarios’ de Canal Sur TV, Mª Teresa Sánchez Monteseirín, y el coordinador del Grupo Accedo, Mario Talavera. La reunión del jurado se ha celebrado hoy en la sede de la Delegación Territorial de la ONCE, en Sevilla.

Se trata de una iniciativa impulsada por el 40 Concurso Escolar de la ONCE que, en esta edición, ha invitado a todos sus participantes a formar parte de la historia de la inclusión en nuestro país, tras cuatro décadas en las que ha ayudado a estudiantes y docentes a promover la formación en valores como el compañerismo, la inclusión, la igualdad y el trabajo en equipo.

La participación en esta edición se ha realizado por aulas completas, teniendo que plasmar una nueva palabra de carácter inclusivo y su significado en un cartel creativo. Para ello, han podido escribirla a modo de “lettering”, o incluso, como en algunos diccionarios, hacer un dibujo que acompañe a la palabra y que ayude a apoyar su definición.

En esta 40 edición se han presentado estudiantes de los centros educativos españoles públicos, concertados y privados, desde Primaria hasta Secundaria, además de Educación Especial y Formación Profesional. Las categorías de participación son: A (3º y 4º de primaria), B (5º y 6º de primaria), C (1º- 4º ESO y FP Básica) y E (Educación Especial). Todas ellas participan bajo las mismas condiciones y han presentado el mismo trabajo para componer el ‘Inclusionario’.

Como material de apoyo l@s docentes han tenido disponible material didáctico (en formato online), elaborado por personas expertas en la materia, todo ello sobre los diferentes hitos en la inclusión de las personas con discapacidad, también desde el punto de vista de las palabras.

‘ONCITY, el videojuego que nos hace iguales’

Entre todos estos materiales, ha destacado ONCITY II, la segunda entrega del videojuego educativo y accesible, para todas las edades, condiciones y perfiles, que invita a ponerse en la piel de las personas con discapacidad y viajar en el tiempo, junto a los personajes del videojuego, para conocer cómo ha evolucionado la inclusión en nuestro país.

Puede jugarse en cualquier dispositivo con navegador, con cualquier tipo de control (mando gamepad, ratón, teclado, pantalla táctil…) y conectividad de lectores de pantalla para facilitar la completa accesibilidad a las personas ciegas. Está compuesto por minijuegos, preguntas quiz y divertido contenido sorpresa a través del cual los estudiantes podrán realizar un viaje por las cuatro décadas del Concurso.

Tras finalizar el viaje en el tiempo y superar todos los retos del pasado, los estudiantes llegan al año 2024, donde se suman a la historia de la inclusión a través de su trabajo de participación creando una nueva palabra que formará parte del ‘Inclusionario’.

Los trabajos serán evaluados por distintos jurados a nivel autonómico (mes de marzo) y nacional (mes de abril), cuyas deliberaciones se darán a conocer según se vayan produciendo. Los grupos vencedores en la fase autonómica y los finalistas de la categoría E, tanto escolares como docentes, podrán disfrutar de una experiencia para el aula valorada en 500 euros. El alumnado y profesores ganadores a nivel estatal recibirán una tablet para seguir aprendiendo sobre la historia de la inclusión.

Además, el Concurso tiene un premio para el profesorado que consistirá en una experiencia de fin de semana para aquell@s que más aulas inscriban y más trabajos presenten, como reconocimiento a su labor. Se hará entrega de un total de 4 premios correspondientes a cada una de las categorías.

40 años provocando el primer contacto con la discapacidad

El Concurso Escolar de la ONCE se ha convertido en uno de los más longevos de nuestro país, un programa de sensibilización educativa con propuestas pedagógicas actuales y atractivas para el alumnado y los profesores, siempre adaptadas a las diferentes leyes educativas por las que ha atravesado nuestro país en los últimos 40 años y convirtiéndose ya en parte del acervo educativo.

Han participado ya más de seis millones y medio de estudiantes con sus dibujos, redacciones, montajes, videos o fotos que, en función de la temática, han aportado multitud de ideas y reflexiones para impulsar la inclusión. Unos de ellos fueron Cesidio y Mario, alumno y profesor participantes en el Concurso Escolar ONCE que se han juntado 16 años después para recordar su experiencia en esta historia inspiradora.

De hecho, en los últimos años, ya son muchos los padres y madres que se sorprenden viendo a sus hijos e hijas trabajando en temáticas sociales del Concurso Escolar, el mismo en el que ellos participaron hace dos o tres décadas.