Abren las inscripciones para la III edición de los cursos de equitación Juan Mora en Beas

El centro hípico Juan Mora de Beas anuncia la III edición de sus cursos de equitación, dirigidos a niños de entre 4 y 12 años. Las inscripciones estarán abiertas del 18 al 22 de agosto, de 9:30 a 13:30, en los Servicios Sociales del ayuntamiento de la localidad.

Se ofrecerán dos turnos para los participantes: el primero, los días 2, 3 y 4 de septiembre en horario de mañana (9:30 a 13:30), y el segundo, los días 9, 10 y 11 de septiembre en horario de tarde, pendiente de confirmación según las condiciones meteorológicas.

El centro hípico ha indicado que el número de plazas está limitado a 40, incluyendo las de reserva, por lo que recomiendan a los interesados formalizar la inscripción lo antes posible.

Los cursos ofrecen a los niños la oportunidad de aprender equitación de manera segura y divertida, fomentando la relación con los animales y el desarrollo de habilidades físicas y de coordinación.