Un informe de AEMET confirma que el tornado del 29 de octubre en Gibraleón alcanzó vientos de hasta 220 km/h

El Ayuntamiento de Gibraleón ha dado a conocer el informe oficial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) sobre el tornado que azotó el municipio el pasado 29 de octubre, a través de la plataforma SINOBAS. Según el documento, el fenómeno ha sido clasificado como tornado F2, con vientos que podrían haber alcanzado al menos 220 km/h.

El estudio de AEMET proporciona datos precisos sobre la intensidad y el alcance del tornado, información que resultará fundamental para que los ciudadanos y negocios afectados puedan tramitar reclamaciones y ayudas derivadas de los daños ocasionados por este evento meteorológico extremo.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que, tras los daños registrados, se solicitó en su momento la declaración de Gibraleón como zona gravemente afectada, trámite que aún permanece pendiente de resolución por parte de las autoridades competentes. Las conclusiones del informe meteorológico refuerzan la necesidad de acelerar estas gestiones para atender a las personas y entidades perjudicadas.